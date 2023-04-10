تفاصيل جلسة كولر مع بيرسى تاو قبل نهائى كأس مصر

كشف مصدرمسئول داخل الأهلى أن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق عقد جلسة خاصة مع بيرسي تاو قبل المواجهة المرتقبة للفريق في نهائي بطولة كأس مصر المقرر لها غدًا الإثنين باستاد القاهرة الدولي.

وأكد المصدر أن كولر أكد لبيرسي تاو أنه يعتمد عليه بشكل أساسي في مباراة الغد بعد المستوي المتميز الذي ظهر عليه خلال الفترة الأخيرة وتحدث معه في بعض الأمور الفنية المطلوبة منه خلال مباراة بيراميدز غدًا.

وأشار المصدر إلى أن المدير طلب من اللاعب عدم الانشغال بالسوشيال أو العروض التي يتحدث عنها وكيل أعماله، خاصة أن الموسم لم ينته بعد وتأجيل أي قرارات لنهاية الموسم الجاري.

وأوضح المصدر أن بيرسي تاو أكد للمدير الفني أنه يسعي للوصول إلي أفضل أداء مع الفريق وتحقيق الألقاب وأن مسألة الرحيل ليست في حساباته خلال الفترة الحالية .

جدير بالذكر أن الأهلي فاز للمرة الأولى ببطولة كأس مصر موسم 1923-1924 بعد الفوز على السكة الحديد بنتيجة 4-1، أحرز للأهلي محمود مختار التتش هدفين، وهدف لكل من أحمد مختار وخليل حسني، بينما أحرز حسين حجازي هدف السكة الحديد.

اقتسم الأهلي والزمالك الفوز بالبطولة في موسمي 1942-1943، و1957-1958 واحتفظ كل فريق بالكأس ستة أشهر، الأولى 1942-1943 لم تقم المباراة النهائية بين الفريقين وأجريت قرعة لمعرفة من يحتفظ بالكأس أولًا، وفي 1957-1958 تعادل الفريقان بدون أهداف وأعيدت المباراة وتعادلا مرة أخرى 2-2 وأجريت قرعة لمعرفة من يحتفظ بالكأس أولًا، ولم يكن نظام حسم نتائج المباريات عن طريق ضربات الترجيح من نقطة الجزاء قد تم تطبيقه بعد.

وصل الأهلي للمباراة النهائية 53 مرة، فاز بالبطولة في 37 نسخة، ويلعب الأهلي الليلة النهائي رقم 54، التقى الأهلي في المباراة النهائية مع 15 فريقًا، التقى مع الزمالك في 20 نسخة، والمصري في 7 نسخ، والاتحاد 5 نسخ، والسكة الحديد 4 نسخ، والإسماعيلي والترسانة في 3 نسخ، ومع غزل المحلة والمقاولون العرب في نسختين، ومع كل من أسوان وحرس الحدود والمنصورة والأوليمبي والقناة وطلائع الجيش والترام مرة واحدة، ويعد بيراميدز الفريق السادس عشر الذي يلتقي معه الأهلي في المباراة النهائية للبطولة.