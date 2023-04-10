مقار اللجان الانتخابية للغرف التجارية دورة 2023 -2027

أصدر المهندس أحمد سمير صالح وزير التجارة والصناعة قرار فتح باب الترشح لانتخابات أعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية لدورة 2023-2027 وتضمن القرار إعداد مقار اللجان لكل غرف ومكان إجراء الانتخابات والمقرر أن تجري يوم 17 يونيو المقبل.. ونعرض هنا مقار انتخابات كل غرفة وعدد اللجان وعدد الناخبين:

الغرفة التجارية لمحافظة القاهرة: يبلغ عدد اللجان بها 30 لجنة وعدد الناخبين 73 ألف و185 ناخب وتجري الانتخابات بمبنى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمدينة نصر.

الغرفة التجارية لمحافظة الاسكندرية: يبلغ عدد اللجان 10 لجان وعدد الناخبين 44 ألف و364 ناخبًا وتجري الانتخابات بمقر الغرفة التجارية بالاسكندرية.

الغرفة التجارية لمحافظة بورسعيد: يبلغ عدد اللجان 13 لجنة وعدد الناخبين 29 ألف و583 ناخبا وتجري الانتخابات بقاعة عادل خير الله التابعة لمديرية الشباب والرياضة شارع عاطف السادات.

الغرفة التجارية لمحافظة الاسماعيلية: يبلغ عدد اللجان (2) وعدد الناخبين 8 آلاف و345 ناخب وتجري الانتخابات بالمقر الجديد للغرفة بنادي الشجرة حي ثان محافظة الاسماعيلية.

الغرفة التجارية لمحافظة السويس: ويبلغ عدد اللجان 6 لجان وعدد الناخبين 9 آلاف و44 ناخبًا وتجري الانتخابات بمقر الغرفة التجارية بالسويس.

الغرفة التجارية لمحافظة دمياط: يبلغ عدد اللجان 12 لجنة وعدد الناخبين 11 ألف و674 ناخبين وتجري الانتخابات بمركز شباب مدينة دمياط (الساحة).

الغرفة التجارية لمحافظة البحيرة: يبلغ عدد اللجان 6 لجان وعدد الناخبين 28 ألف و567 ناخبًا وتجري الانتخابات للجنة الرئيسية بمقر الغرفة التجارية بدمنهور ويبلغ عدد الناخبين بها 4 آلاف و940 ناخبًا وتشمل ناخبي بندر ومركز دمنهور وعزبة سعد وشبرا، أما اللجنة الفرعية الثانية فيكون مقر الانتخابات هو نادي السلام الاجتماعي بادكو ويبلغ عدد الناخبين بها ألفًا و447 ناخبين وتشمل ناخبي رشيد وإدفينا وإدكو والبرج والبوصيلي والحماد والشماسة وديبي. واللجنة الفرعية الثالثة تجري الانتخابات بالنادي الاجتماعي بالمحمودية ويبلغ عدد الناخبين 1646 ناخبًا وتشمل ناخبي المحمودية الرحمانية، واللجنة الفرعية الرابعة بمقر الادارة الزراعية بكفر الدوار وعدد الناخبين بها 8 آلاف و743 ناخبًا وتشمل ناخبي بندر ومركز كفر الدوار وأبو حمص وابو المطامير والنوبارية، واللجنة الفرعية الخامسة ومقرها الإدارة الزراعية بايتاي البارود وعدد ناخبيها 7 آلاف و927 ناخبًا وتشمل ناخبي بندر ومركز كوم حمادة وإيتاي البارود وشبراخيت والدلنجات، واللجنة الفرعية السادسة ومقرها الإدارة الزراعية بحوش عيسي وعدد الناخبين الفان و864 ناخبًا وتشمل ناخبي حوش عيسى ووادي النطرون ومركز بدر.

الغرفة التجارية لمحافظة الغربية: يبلغ عدد اللجان 11 لجنة وعدد الناخبين 34 ألف و676 ناخبًا وتعقد الانتخابات بالنسبة للجنة الرئيسية واللجنة الفرعية الثانية بمقر الغرفة بطنطا وتشمل ناخبي بندر ومركز طنطا، واللجنة الفرعية الثالثة تعقد بنادي المعلمين سمنود شارع البحر وتشمل ناخبي بندر مركز سمنود واللجنة الفرعية الرابعة تعقد بمركز شباب مدينة المحلة الكبرى وتشمل ناخبي بندر المحلة الكبري واللجنة الفرعية الخامسة تعقد بمركز شباب مدينة المحلة الكبرى وتشمل ناخبي مركز المحلة الكبري واللجنة الفرعية السادسة والسابعة تعقد بنادي كفر الزيات الرياضي وتشمل ناخبي بندر ومركز كفر الزيات وناخبي بندر ومركز بسيون، واللجان الفرعية 8و9و10 مقرهما نادي زفتي الرياضي بشارع البحر وتشمل ناخبي بندر ومركز زفتي وبندر ومركز السنطة، واللجنة الفرعية الحادية عشر مقرها مركز شباب قطور وتشمل ناخبي بندر ومركز قطور.

الغرفة التجارية لمحافظة المنوفية: يبلغ عدد اللجان 8 لجان وعدد الناخبين 14 ألف و698 ناخبًا وتجري الانتخابات بالنسبة للجنة الرئيسية بمقر الغرفة التجارية بشبين الكوم وتشمل ناخبي بندر ومركز شبين الكوم، واللجنة الفرعية الثانية بمركز شباب الباجور وتشمل ناخبي بندر ومركز الباجور، واللجنة الفرعية الثالثة بمركز شباب منوف وتشمل ناخبي بندر ومركز منوف وسرس الليان واللجنة الفرعية الرابعة بمركز شباب السادات وتشمل ناخبي بندر ومركز السادات واللجنة الفرعية الخامسة بمركز شباب اشمون وتشمل ناخبي بندر ومركز أشمون واللجنة الفرعية السادسة بمركز شباب الشهداء وتشمل ناخبي بندر ومركز الشهداء ومركز شباب تلا وتشمل ناخبي بندر ومركز تلا واللجنة الفرعية الثامنة وتعقد بمركز شباب قويسنا وتشمل ناخبي بندر ومركز بركة السبع وقويسنا.

الغرفة التجارية لمحافظة الدقهلية: ويبلغ عدد اللجان 8 لجان وعدد الناخبين 27 الف و66 ناخبا وتعقد اللجنة الرئيسية للانتخابات واللجنة الفرعية الثانية بالنادي الاجتماعي باستاد المنصورة الرياضي ويشملا ناخبي بندر ومركز المنصورة واللجنة الفرعية الثالثة تعقد بمجلس مدينة طلخا وتشمل ناخبي بندر ومركز طلخا وبلقاس وشربين ونبروة والستامون وجمصة واللجنة الفرعية الرابعة تعقد بقاعة ام كلثوم بالسنبلاوين وتشمل ناخبي بندر ومركز السنبلاوين وتمي الامديد واجا واللجنة الفرعية الخامسة تعقد بالوحدة المحلية لمجلس مدينة ميت غمر وتشمل ناخبي بندر ومركز ميت غمر واللجنة الفرعية السادسة تعقد بالوحدة المحلية لمجلس مدينة دكرنس وتشمل ناخبي بندر ومركز دكرنس وبني عبيد وشربين والوحدة الفرعية السابعة تعقد بالوحدة المحلية لمجلس مدينة منية نصر وتشمل ناخبي بندر ومركز منية النصر والكردي وميت سلسيل واللجنة الفرعية الثامنة تعقد بالوحدة المحلية لمجلس مدينة المنزلة وتشمل ناخبي بندر ومركز المنزلة والجمالية والمطرية.

الغرفة التجارية لمحافظة كفر الشيخ: يبلغ عدد اللجان 13 لجنة وعدد الناخبين 26 الف و345 ناخبا وتعقد اللجنة الرئيسية والفرعية الثانية بحديقة صنعا ويشملا ناخبي بندر ومركز كفر الشيخ واللجنتان الفرعيتان الثالثة والرابعة تعقد بهندسة الري وتشمل ناخبي بندر ومركز الحامول واللجنة الفرعية الخامسة تعقد بنادي المعلمين وتشمل ناخبي مركز بلطيم واللجنة السادسة تعقد بمركز شباب الرياض وتشمل ناخبي مركز الرياض واللجنة السابعة ومقرها نادي بيلا الرياضي وتشمل ناخبي مركز بيلا واللجنة الثامنة بمركز شباب شباس عمير وتشمل ناخبي مركز قلين واللجنة التاسعة وتعقد بنادي سيدي سالم الرياضي وتشمل ناخبي مركز سيدي سالم واللجنة العاشرة بحديقة العائلات وتشمل ناخبي مركز فوة واللجنة الحادية عشر تعقد بنادي مطوبس الرياضي وتشمل ناخبي مركز مطوبس واللجنة 12 و13 يعقدا بنادي دسوق الرياضي ويشملان ناخبي بندر ومركز دسوق.

الغرفة التجارية لمحافظة الشرقية: ويبلغ عدد اللجان 9 لجان وعدد الناخبين 20 الف و302 ناخبين وتكون للجان الرئيسية والثانية والثالثة والرابعة بمقر الغرفة التجارية بالشرقية وتشمل ناخبي مركز وبندر ومدينة الزقازيق ومركز ومدينة وبندر ابو حماد ومركز ومدينة منيا القمح، واللجنة الخامسة سيكون مقرها قاعة مناسبات أمناء مدينة العاشر من رمضان وتشمل ناخبي مدينة العاشر من رمضان واللجنة السادسة مقرها مجلس مدينة بلبيس وتشمل ناخبي مركز ومدينة بلبيس ومركز ومدينة مشتول السوق. واللجنة السابعة مقرها مجلس مدينة ابو كبير وتشمل ناخبي مركز ومدينة ابو كبير وكفر صقر واولاد صقر وههيا. واللجنة الثامنة مقرها مجلس مدينة ديرب نجم وتشمل ناخبي مركز ومدينة ديرب نجم ومدينة الابراهيمية واللجنة التاسعة ومقرها مجلس مدينة فاقوس وتشمل ناخبي مركز ومدينة فاقوس ومركز ومدينة الحسينية.

الغرفة التجارية لمحافظة القليوبية: يبلغ عدد اللجان 5 لجان وعدد الناخبين 30 الف و17 ناخبًا، ويكون مقر اللحنة الرئيسية بمقر الغرفة ببنها وتشمل ناخبي مركز بنها ومركز كفر الشيخ واللجنة الفرعية الثانية بمقر الغرفة بشبرا الخيمة وتشمل ناخبي مركز شبرا واللجنة الثالثة بمقر الغرفة بالقناطر وتشمل ناخبي مركز القناطر الخيرية ومركز قليوب واللجنة الرابعة بنادي الشباب بطوخ وتشمل ناخبي مركز طوخ ومركز شبين القناطر واللجنة الخامسة بنادي الخانكة الرياضي وتشمل ناخبي مركز الخانكة.

الغرفة التجارية لمحافظة الجيزة: يبلغ عدد اللجان 8 لجان وعدد الناخبين 28 الف و348 ناخبين ويكون مقر الانتخابات بمبني الغرفة التجارية بالجيزة.

الغرفة التجارية لمحافظة بني سويف: ويبلغ عدد اللجان 13 لجنة وعدد الناخبين 19 الف و3 ناخبين ويكون مقر اللجنة الرئيسية والفرعية الثانية والثالثة بمبني الغرف التجارية ببني سويف وتشمل ناخبي مدينة وبندر بني سويف، واللجان الفرعية 4 و5 و6 بمركز شباب الواسطى وتشمل ناخبي بندر ومركز الواسطي واللجنة 7 بمركز شباب ناصر وتشمل ناخبي بندر ومركز ناصر واللجنة 8و9 بنادي إهناسيا الرياضي وتشمل ناخبي بندر ومركز اهناسيا، واللجنة العاشرة بمقر الغرفة التجارية ببا وتشمل ناخبي بندر ومركز ببا. اللجنة الفرعية 11 و12 بنادي سمسطا الرياضي وتشمل ناخبي بندر ومركز سمسطا واللجنة 13 بمركز شباب مدينة الفشن وتشمل ناخبي بندر ومركز الفشن.

الغرفة التجارية لمحافظة الفيوم: ويبلغ عدد اللجان 3 لجان وعدد الناخبين 5 آلاف و516 ناخبًا وسيكون مقر اللجنة الرئيسية والفرعية الثانية بمقر الغرفة التجارية بالفيوم وتشمل ناخبي بندر ومركز الفيوم وإطسا وطامية وسنورس ومدينة الفيوم الجديدة واللجنة الثالثة مقرها الجمعية الخيرية الاسلامية بابشواي وتشمل ناخبي مركز ابشواي ويوسف الصديق.

الغرفة التجارية لمحافظة المنيا: يبلغ عدد اللجان 5 لجان وعدد الناخبين 22 ألف و205 لجان وستعقد اللجان الرئيسية والفرعية الثانية بمقدر الغرفة التجارية بالمنيا وتشمل ناخبي بندر ومركز المنيا والمنيا الجديدة وبندر ومركز سمالوط واللجنة الثالثة بمقر الغرفة التجارية بملوي وتشمل ناخبي بندر ومركز ملوي وبندر ومركز ابو قرقاص وبندر ومركز ديرامواس، واللجنة الرابعة والخامسة بمقر الغرفة التجارية ببني مزار وتشمل ناخبي بندر ومركز بني مزار وبندر ومركز مطاي ومركز وبندر مغاغة والعدوة.

الغرفة التجارية لمحافظة اسيوط: يبلغ عدد اللجان 6 لجان وعدد الناخبين 25 الف و18 ناخبا ويكون مقر اللجنة الرئيسية والفرعية الثانية بمقر الغرفة بأسيوط وتشمل ناخبي قسم أول وثان أسيوط ومركز اسيوط وبندر ومركز ابنوب، واللجنة الفرعية الثالثة بالمدرسة الإنجيلية بديروط وتشمل ناخبي مركز وبندر ديروط، واللجنة الرابعة بمركز شباب القوصية وتشمل ناخبي مركز وبندر القوصية ومنفلوط واللجنة الخامسة بالنادي الرياضي بابوتيج وتشمل ناخبي بندر ومركز ابو تيج وصدفا والغنايم واللجنة السادسة بمركز شباب ساحل سليم وتشمل ناخبي بندر ومركز ساحل سليم وبندر ومركزي البداري والفتح.

الغرفة التجارية لمحافظة سوهاج: يبلغ عدد اللجان 8 لجان وعدد الناخبين 32 ألف و433 ناخبًا ويكون مقر اللجان الرئيسية والفرعية الثانية والثالثة بمقر نادي المهندسين بمدينة سوهاج وتشمل ناخبي مدينة وبندر ومركز سوهاج ومدينة سوهاج الجديدة ومركز ومدينة جهينة واللجنة الرابعة بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة وتشمل ناخبي مركز ومدين المنشا والعسيرات ودار السلام، واللجنة الخامسة بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا وتشمل ناخبي مركز ومدينة جرجا، واللجنة السادسة بمقر الوحدة المحلية لمركز البلينا وتشمل ناخبي مركز ومدينة البلينا واللجنة السابعة بمقر الغرفة التجارية بطهطا وتشمل ناخبي مركز ومدينة طهطا ومركز ومدينة طما، واللجنة الثامنة بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة وتشمل ناخبي مركز ومدينة المراغة.

الغرفة التجارية لمحافظة قنا: يبلغ عدد اللجان 7 لجان وعدد الناخبين 13 الف و299 ناخبا ويكون مقر اللجنة الرئيسية بمركز شباب مدينة قنا وتشمل ناخبي بندر ومركز قنا واللجنة الفرعية الثانية ومقرها مركز شباب الزهراء بمدينة قفط وتشمل ناخبي بندر ومركز قفط ومركز وبندر نفاده، واللجنة الثالثة ومقرها نادي الشعب بمدينة قوص وتشمل ناخبي بندر ومركز قوص واللجنة الرابعة ومقرها مركز شباب دشنا بمدينة دشنا وتشمل ناخبي بندر ومركز دشنا والوقف، واللجنة الخامسة مقرها مركز شباب نجع حمادي بمدينة نجع حمادي وتشمل ناخبي بندر ومركز نجع حمادي واللجنة السادسة ومقرها مجلس ومدينة فرشوط بمدينة فرشوط وتشمل ناخبي بندر ومركز فرشوط واللجنة السابعة ومقرها مكتبة الطفل بابو تشت وتشمل ناخبي بندر ومركز أبو تشت.

الغرفة التجارية لمحافظة أسوان: ويبلغ عدد اللجان 4 لجان وعدد الناخبين 10 الاف و552 ناخبا ويكون مقر اللجنة الرئيسية بالغرفة التجارية باسوان وتشمل ناخبي مركز ومدينة اسوان واللجنة الفرعية الثانية بنادي الشعب الرياضي بحي السبعين بكوم امبو وتشمل ناخبي مراكز ومدن كوم امبو ودراو ونصر النوبة من حرف (أ) إلى حرف (ظ) واللجنة الفرعية الثالثة بنادي الشعب الرياضي حي السبعين بكوم امبو وتشمل ناخبي كوم امبو ودراو ونصر النوبة من حرف (ع) الي حرف (ي) واللجنة الفرعية الرابعة بالوحدة المحلية بادفو وتشمل ناخبي مركز ومدينة ادفو.

الغرفة التجارية لمحافظة الوادي الجديد: ويبلغ عدد اللجان (2) وعدد الناخبين 3 آلاف و175 ناخبًا وتكون اللجنة الرئيسية بمقر الغرفة التجارية بالخارجة وتشمل ناخبي مركز وبندر الخارجة وباريس واللجنة الثانية بمكتب إدارة تموين الداخلية بمدينة موط بالداخلة وتشمل ناخبي بنجر ومركز الداخلة وبلاط والفرافرة.

الغرفة التجارية لمحافظة مطروح: يبلغ عدد اللجان لجنة واحدة فقط وعدد الناخبين ألفان و961 ناخبًا ويكون مقر الانتخابات بمقر الغرفة التجارية بمطروح.

الغرفة التجارية لمحافظة شمال سيناء: ويبلغ عدد اللجان 3 لجان وعدد الناخبين الفان و534 ناخبا وتكون اللجان بجمعية رعاية الطلبة بمدينة العريش.

الغرفة التجارية لمحافظة البحر الاحمر: ويبلغ عدد اللجان 6 لجان وعدد الناخبين 8 آلاف و50 ناخبًا ويكون مقر اللجان الثلاث الاولي بمبني الغرفة التجارية بمدينة الغردقة واللجنة الرابعة بالوحدة الصحراوية بمدينة سفاجا. واللجنة الخامسة بمدينة رأس غارب بجمعية تنمية المجتمع بالوحدة الصحراوية وتشمل ناخبي مدينة الزعفرانة ورأس غارب واللجنة السادسة بمدينة القصير بمركز التأهيل الشامل للمعاقين وتشمل ناخبي مدينة القصير ومرسى علم وشلاتين وحلايب.

الغرفة التجارية لمحافظة جنوب سيناء: ويبلغ عدد اللجان 4 لجان وعدد الناخبين ألفان و754 ناخبين ويكون مقر اللجنة الرئيسية بالغرفة التجارية وتشمل ناخبي الطور واللجنة الفرعية الثانية بمجلس مدينة شرم الشيخ وتشمل ناخبي شرم الشيخ واللجنة الثالثة بمجلس مدينة دهب وتشمل ناخبي مدن دهب ونويبع وطابا وسانت كاترين واللجنة الرابعة بمجلس مدينة رأس سدر وتشمل ناخبي مدن رأس سدر أبوزنيمة وأبو رديس.

الغرفة التجارية لمحافظة الأقصر: ويبلغ عدد اللجان لجنة واحدة بمقر الغرفة التجارية بالأقصر وعدد الناخبين 5 آلاف و51 ناخبًا.