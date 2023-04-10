الإثنين 10 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

فوز فريق بحثى بهندسة حلوان بتمويل أول مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان على فوز فريق بحثي بكلية الهندسة بحلوان بأول مشروع بحثى ممول لانتاج الهيدروجين الاخضر من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF) بقيمة تمويل 2 مليون جنية مصرى بعنوان "نظام مستدام للطاقة يعتمد على الهيدروجين الاخضر ذات إدارة متكاملة ذكية باستخدام الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء".

وقال "قنديل" إن هذا المشروع يأتى فى إطار مبادرة إتحضر للأخضر وتنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس/عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمؤتمر المناخ COP 27 للتوجه نحو توطين تكنولوجيا إنتاج الهيدروجين الأخضر بمصر.

وذلك تحت إشراف الدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث،  الدكتور وليد السروجى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور محمود المسلاوى عميد الكلية.

ويهدف المشروع إلى تصميم وبناء نظام متكامل ذكى لإنتاج الهيدروجين الأخضر من الماء باستخدام الطاقة الشمسية وتخزينه لإنتاج الطاقة الكهربية منه والتى يمكن استخدامها فى وسائل النقل والمواصلات والعديد من الصناعات كما يمكن تخزين الهيدروجين لنقله وتصديره لإنتاج الطاقة الكهربية منه لاحقا.

هذا بالإضافة إلى بناء نموذج ذكي لإدارة منظومة إنتاج الهيدروجين الأخضر بالشكل الأمثل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.

ويتكون الفريق البحثي للمشروع من:
أ.د.محمود المسلاوى رئيس الفريق البحثى والباحث الرئيسى للمشروع، أ.د.أحمد البندارى الأستاذ بقسم هندسة القوى والآلات الكهربية وعضو الفريق البحثي للمشروع، أ.م.د.حلمى الزغبى الأستاذ المساعد بقسم هندسة القوى والآلات الكهربية وعضو الفريق البحثي للمشروع، د.رامى سعد المدرس بقسم هندسة القوى والآلات الكهربية وعضو الفريق البحثي للمشروع، بالاضافة الى عدد من الباحثين من قسم هندسة القوى والآلات الكهربية وقسم هندسة الالكترونيات والاتصالات بكلية الهندسة بحلوان وبالتعاون مع معهد أنظمة تخزين الهيدروجين بفرنسا.

اتحضر للأخضر ئيس عبد الفتاح السيسي إستخدام الطاقة الشمسية ادارة استخدام الذكاء الاصطناعي استخدام الطاقة

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