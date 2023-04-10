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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

البنك الدولي: انعدام الأمن الغذائي بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا منتشر على نطاق واسع

البنك الدولي
البنك الدولي

قال البنك الدولي إن انعدام الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منتشر على نطاق واسع ومن المتوقع أن يزداد اتساعًا، وتصنف سوريا واليمن بؤرا للجوع استنادًا إلى التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية يؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي، الذي لا يشكل مصدر قلق فورياً فحسب، بل له تداعيات على مدى الأجيال. 

وأضاف البنك الدولي في تقرير له حصل «الدستور» على نسخة منه، أن نقص التغذية السليمة في مرحلة الحمل أو في مرحلة الطفولة المبكرة تؤدي إلى زيادة خطر التقزم وتفاقم نواتج التعليم، وتظهر التقديرات التقريبية أن ما بين 200 ألف و285 ألف مولود جديد ربما كان معرضًا لخطر التقزم في البلدان النامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بسبب زيادة أسعار الغذاء منذ الحرب في أوكرانيا. 

ومن المتوقع أن يعاني نحو 8 ملايين طفل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من انعدام الأمن الغذائي في عام 2023، وكانت تغذية الأطفال وصحتهم تعاني من التدهور حتى قبل الجائحة. 

وأشار البنك الدولي إلى أنه من المتوقع أن تكون الاحتياجات السنوية لتمويل التنمية للسكان الذين يعانون من انعدام الامن الغذائي الشديد بمليارات الدولارات، ويمكن لواضعي السياسات رعاية الطفل واجازة الأمومة وتحسين تعليم الأمهات.

وبالنسبة لاقتصادات المنطقة النامية، واجهت الأسر الأشد فقرًا (بدلالة النفقات الاستهلاكية) في المتوسط معدل تضخم أعلى من الذي شهدته الاسر الأكثر ثراء. وحتى ديسمبر 2022، كانت الأسر في أفقر 20% من السكان تواجه تضخمًا سنويًا بنسبة 14.3%، في حين واجهت الأسر في الشريحة الخمسية الأكثر ثراء تضخمًا سنويًا اقل عند مستوى 12.3% أي بفارق نقطتين مئويتين.

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