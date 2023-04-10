الإثنين 10 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأرصاد تحذر: انخفاض الحرارة 8 درجات.. والعظمى بالقاهرة 26 (فيديو)

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه بدءًا من اليوم نشهد انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة على أغلب انحاء الجمهورية بحوالي من 7 إلى 8 درجات، حيث تسجل العظمى بالقاهرة الكبرى 26.

وأضافت «غانم»، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم: إننا نتأثر بكتل هوائية شمالية قادمة من أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط، مما تساعد بشكل كبير في انخفاض درجات الحرارة، كما أننا نتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية: إننا نبدأ نشعر تدريجيًا بانخفاض درجات الحرارة خلال فترة النهار، ويستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري، حيث إن أجواء فترة النهار اليوم ستكون مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري ومحافظات شمال صعيد.

نشهد أجواء دافئة ومعتدلة على السواحل الشمالية

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أننا نشهد أجواء دافئة ومعتدلة على السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، بينما تظل الأجواء حارة على محافظات جنوب الصعيد خلال فترة النهار، فضلًا عن أننا نشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة خلال فترة الليل.

ونوهت إلى فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري وبعض المناطق في القاهرة الكبرى، وأمطار رعدية على بعض المناطق من وسط وجنوب الصعيد وسيناء وخليج العقبة ومحافظة البحر الأحمر.

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