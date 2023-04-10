"مستثمري بدر": مبادرة "الناس لبعضها" هدفها تخفيف الأعباء الاقتصادية الحالية

قال عبدالرحمن الزعيم نائب رئيس جمعية مستثمري بدر، إن مبادرة «الناس لبعضها» التي أطلقتها جمعية مستثمري بدر بالتعاون مع مجلس أمناء مدينة بدر وجهاز المدينة تهدف إلى تخفيف الأعباء الناجمة عن الأزمة الاقتصادية الحالية، مشيراً إلى أن المبادرة تجمع المؤسسات والجمعيات الأهلية العاملة بالمدينة تحت مظلة واحدة بهدف توحيد الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار الزعيم في بيان له اليوم إلى أن المبادرة تأتي في إطار الدور الذي تلعبه جمعية مستثمري بدر في التخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية المحلية الناجمة عن موجة التضخم التي تجتاح الأسواق العالمية.

وشدد على ضرورة تنفيذ مشروعات اقتصادية وإحياء مشروع الأسر المنتجة لمساعدة الفئات الأكثر احتياجا وتوفير حياة كريمة لهم.

وأشاد «الزعيم» بالجهود التي يبذلها المهندس بهاء العادلي للارتقاء بالعمل الأهلي التنموي بما يسهم في تحسين الخدمات الاجتماعية المقدمة لسكان المدينة، مشيراً إلى أهمية الدور الاجتماعي لجمعية مستثمري بدر إلى جانب دورها الاقتصادي.

وأكد المهندس عمار مندور رئيس جهاز مدينة بدر، أن المدينة شهدت طفرة كبيرة في مجال التنمية العمرانية والخدمات المقدمة للسكان خلال الفترة الأخيرة، إلا أن هناك العديد من التحديات التي تواجهنا بالمدينة مما يستلزم تكاتف جميع الأطراف لاستكمال مسيرة التنمية وتلبية احتياجات السكان والمستثمرين.

وأشاد «مندور» بالتعاون المثمر بين جهاز المدينة ومجلس الأمناء وجمعية مستثمري بدر، وهو الأمر الذي ساعد على إنجاز العديد من المشروعات الخدمية في مدة زمنية قياسية.