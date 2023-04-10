الإثنين 10 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

حظك اليوم الإثنين 10 أبريل لجميع مواليد الأبراج المائية

أبراج
أبراج

يقدم الدستور حظك اليوم الإثنين لجميع مواليد الأبراج المائية على النحو التالي:

برج السرطان 

يُشار إلى تخصيص بعض الوقت للياقة البدنية بالنسبة للبعض وسيساعد في الحفاظ على لياقتهم، ستنجح في وقف الإنفاق المهدر عن طريق تشديد قيود محفظتك، حافظ على موقف محايد في العمل دون انحياز، إذا كنت لا تريد مشاكل في رأسك.

 

 

برج العقرب

لا يمكن استبعاد بعض الصعود والهبوط على الصعيد الصحي، ستتمكن من تقليص الإنفاق من خلال اتخاذ بعض تدابير التقشف، استفد إلى أقصى حد من الفرصة التي تأتي في طريقك على الصعيد المهني.

 

 

 

برج الحوت

هناك احتمال للإجهاد في جبهة التمرين، لذا خذ إجازة لبضعة أيام، قد يغير البعض منكم حياته المهنية في منتصف الطريق، يمكنك الدخول في عقلين فيما يتعلق بالاستثمار حيث تظهر خيارات أفضل في الأفق. 

 

صفات مواليد الأبراج المائية 

أصحاب الأبراج المائية حساسون، فهم يتأثرون سريعًا بالأحداث والمواقف، هم لا يتحملون الإهانة أو الإيذاء، ويتميزون بحب الرومانسية الكبير، وغالبًا ما يقدمون تضحيات كبيرة في الحب، ويحبون معاملة الشريك بكل محبة، لذلك فهم يتعرضون لخيبة أمل كبيرة عندما لا يشعرون بمعاملة مماثلة من الشريك.

 

يميل أصحاب الأبراج المائية إلى الشك والغيرة بشكل زائد، فيخلقون مشاكل كبيرة في علاقتهم الحميمة، ومن الصفات المشتركة بين الأبراج المائية أنهم دائمًا يهربون من أرض الواقع إلى عالم الأحلام.

 

كما يتميز مواليد الأبراج المائية بشخصيتهم الهادئة، والرومانسية، كما يتميزون بالكثير من الأخلاق الكريمة كالصدق والوفاء والإخلاص، وهم من الشخصيات التي تحب مساعدة الآخرين.

 

وكذلك فهُم من الشخصيات الملتزمة وشديدة الحساسية، ودائمًا ما يحاولون أن يكونوا مصدر سعادة للآخرين، من سلبيات مواليد الأبراج المائية أنهم من الشخصيات المتقلبة والمزاجية، التي تتأثر من أقل الأشياء.

 

 

حظك اليوم أبراج مائية رج الحوت برج العقرب برج السرطان

الأكثر قراءة

مدبولى: إجازة رسمية بمناسبة عيد الفطر وتحرير سيناء من 20 إلى 25 أبريل الجارى

بالزى البدوى والورود.. مطروح تستقبل سفير جمهورية كوريا الجنوبية «صور»

البنك الدولي: انعدام الأمن الغذائي بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا منتشر على نطاق واسع

النقل: نسابق الزمن للانطلاق بالأسطول التجارى المصرى لنقل تجارة مصر الخارجية

سقوط أمطار غزيرة على مدينة رأس غارب بالبحر الأحمر

حظك اليوم الإثنين 10 أبريل 2023 لمواليد الأبراج الترابية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

رجال حول الزعماء [1]

جمال-أسعد

التدين والإنسانية

أحمد الصغير

كتيبة 101.. موقعة الشيخ زويد.. يوم الحقيقة والفرز وسقوط الأقنعة!

ماجد حبته

أمعاء البنتاجون على الأرصفة!

محمد العسيري

لروحنا نعود.. ونبقى إحنا

محمود خليل

رمضان «التواصلية الجماعاتية»

محمد المعتصم

الست منى زكى

وائل لطفي

تحت الوصاية

صور

زيارة الرئيس السيسى المفاجئة لقسم شرطة مدينة نصر وحواره مع الضباط والأفراد (ألبوم)

احتفال "غزوة بدر" في السيدة نفيسة بحضور وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة ونقيب الأشراف

أوسطه مغفرة.. صلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص

محطة تل أبيب

المزيد

لليوم الثانى.. مستوطنون يقتحمون بلدة الخضر جنوب بيت لحم

مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى فى خامس أيام عيد الفصح اليهودى

«الخارجية الفلسطينية» تحذر من أى عدوان عسكرى إسرائيلى وشيك على قطاع غزة