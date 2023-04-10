الإثنين 10 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الكندوز بـ260 جنيها.. أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق اليوم

لحوم بلدية
لحوم بلدية

شهدت أسعار اللحوم الحمراء، اليوم الاثنين، استقرارا في الأسواق ومحلات الجزارة وفي الشوادر الحكومية، حيث سجل لحم الكندوز بين 260 و310 جنيهات، بينما بلغ سعر كيلو الضأن بين 240 و280 جنيهًا، فيما سجلى كيلو اللحم الجملي 190 و230 جنيهًا.

وتراوح سعر الكبدة بين 250 و300 جنيه الكيلو، وتراوح سعر كيلو  اللحم المفروم العادى بين 250 و300 جنيه للكيلو، بينما سجل البتلو سعر بين 240 و280 جنيهًا فى الكيلو.

أسعار اللحوم المستوردة:
وسجل كيلو اللحوم المجمدة البرزيلي نحو 130 - 140 جنيها، بينما سجل كيلو اللحوم البلدي 165 جنيها، فيما سجلت الكبدة 135 جنيها للكيلو.

الكندوز ب260جنيه للكيلو أسعار اللحوم الحمراء الاسواق

الأكثر قراءة

النيابة تطلب التحريات الأمنية بشأن سقوط شاب من عقار ببولاق الدكرور

البورصة تسترد جزءًا من خسائرها السوقية بمستهل تعاملات اليوم الإثنين

ارتكبوا 30 واقعة.. لصوص الدراجات النارية: نسرقها بقطع الأسلاك فى 3 محافظات

" كونتكت " تشارك في مؤتمر ومعرض وسط الصعيد الزراعي بأسيوط بمنتج "التمويل الأخضر"

الصين تُحاكى "ضرب طوق" على تايوان.. والولايات المتحدة تنشر مدمرة

القصير: الدولة قطعت شوطا كبيرا في السنوات الأخيرة لتطبيق نهج "الصحة الواحدة"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

كتيبة 101.. موقعة الشيخ زويد.. يوم الحقيقة والفرز وسقوط الأقنعة!

ماجد حبته

أمعاء البنتاجون على الأرصفة!

محمد العسيري

لروحنا نعود.. ونبقى إحنا

محمود خليل

رمضان «التواصلية الجماعاتية»

محمد المعتصم

الست منى زكى

وائل لطفي

تحت الوصاية

أحمد الصغير

كيف قاوم المصريون الحملة الفرنسية؟! (3).. محمد كريم..علماء الأزهر.. السيد عمر مكرم.. سليمان الحلبى.. زعماء صنعتهم الأقدار!

محمد عمر

رسالة للسودان.. مصر ستظل معكم قلبا وقالبا

صور

زيارة الرئيس السيسى المفاجئة لقسم شرطة مدينة نصر وحواره مع الضباط والأفراد (ألبوم)

احتفال "غزوة بدر" في السيدة نفيسة بحضور وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة ونقيب الأشراف

أوسطه مغفرة.. صلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص

محطة تل أبيب

المزيد

مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى فى خامس أيام عيد الفصح اليهودى

«الخارجية الفلسطينية» تحذر من أى عدوان عسكرى إسرائيلى وشيك على قطاع غزة

"الرقب": يجب على حكومة الاحتلال الاستفادة من دروس الماضى