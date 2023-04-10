الكندوز بـ260 جنيها.. أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق اليوم

شهدت أسعار اللحوم الحمراء، اليوم الاثنين، استقرارا في الأسواق ومحلات الجزارة وفي الشوادر الحكومية، حيث سجل لحم الكندوز بين 260 و310 جنيهات، بينما بلغ سعر كيلو الضأن بين 240 و280 جنيهًا، فيما سجلى كيلو اللحم الجملي 190 و230 جنيهًا.

وتراوح سعر الكبدة بين 250 و300 جنيه الكيلو، وتراوح سعر كيلو اللحم المفروم العادى بين 250 و300 جنيه للكيلو، بينما سجل البتلو سعر بين 240 و280 جنيهًا فى الكيلو.

أسعار اللحوم المستوردة:

وسجل كيلو اللحوم المجمدة البرزيلي نحو 130 - 140 جنيها، بينما سجل كيلو اللحوم البلدي 165 جنيها، فيما سجلت الكبدة 135 جنيها للكيلو.