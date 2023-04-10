وسط توقعات بتقليص الإمدادات.. ارتفاع أسعار البترول وبرنت يسجل 85.25 دولار

شهدت أسعار البترول والنفط العالمية، خلال التعاملات الصباحية اليوم الاثنين، ارتفاع طفيف، مدعومة بتوقعات بتخفيضات الإنتاج التي تستهدفها "أوبك+" اعتبارا من مايو المقبل.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتا أو 0.2 في المئة إلى 85.25 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 14 سنتا أو 0.2 في المئة إلى 80.84 دولار للبرميل.

وارتفع الخامان القياسيان الأسبوع الماضي للأسبوع الثالث على التوالي، ليعودا إلى مستويات لم تشهدها السوق منذ نوفمبر الماضي، بعد أن فاجأت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها المستثمرين بالإعلان عن المزيد من تخفيضات الإنتاج اعتبارا من مايو.