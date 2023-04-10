الإثنين 10 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"القومية للفنون الشعبية" تختتم حفلاتها في "هل هلالك" (صور)

هل هلالك
هل هلالك

اختتمت الفرقة القومية للفنون الشعبية حفلاتها فى برنامج "هل هلالك" بنسخته السابعة، الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، أمس الأحد، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

حيث قدمت الفرقة القومية للفنون الشعبية، إحدى أعرق الفرق الفنية بالبيت الفنى للفنون الشعبية برئاسة المخرج عادل عبده، فى اليلة الـ١١ لبرنامج "هل هلالك"، مجموعة من أشهر استعراضاتها تحت إشراف المخرج هانى النابلسى مدير عام الفرقة، منها "الشمعدان، دبكة المجوز، فتوات قبلي، الحجالة، الحصان، أم الخلول، التنورة، المانبوطي".

وفى إطار اهتمام ودعم القطاع لأبناءنا من ذوى الهمم، ودمجهم فى المجتمع وتنمية قدراتهم ومواهبهم، قدمت فرقة مؤسسة رتيبة الحفنى لذوى الاحتياجات الخاصة برئاسة علا عبيد، أمس، مجموعة من أشهر الأغانى التى تغنى بها كبار نجوم الطرب، وهى "أهلا رمضان، كلمة حلوة وكلمتين، رمضان جانا، القلب يعشق كل جميل" تدريب رامى  غريب، إلى جانب استعراض "رمضان"،  تدريب وتصميم حسن سامى.

ومن المقرر أن تحيى الفنانة "فاطمة عادل" اليوم الاثنين فى الليلة الـ١٢ من برنامج هل هلالك، وتقدم عدد من الأغانى الدينية وأيضا من السيرة الهلالية، إلى جانب مجموعة من أشهر الأغانى التراثية والشعبية.

ويستهل برنامج "هل هلالك" بداية من اليوم الأول وحتى نهايته، بمشاركة من البيت الفنى للمسرح، لرائعة الشاعر صلاح جاهين والموسيقار سيد مكاوى، عرض العرائس الشهير أوبريت "الليلة الكبيرة"، بالإضافة إلى ورش فنية بركن الطفل تحت إشراف الفنانة سها كحيل، وذلك فى إطار اهتمام القطاع بالطفل وتنمية قدراته.

يشار إلى أن برنامج "هل هلالك ٧" يقام فى الثامنة والنصف مساء يوميا، خلال الفترة من ٨ حتى ٢٢ رمضان الموافق ٣٠ مارس وحتى ١٣ أبريل الجاري، ومفتوح مجانا للجمهور كخدمة فنية وثقافية للمواطن المصرى.

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القومية للفنون الشعبية هل هلالك التراث الشعبي قطاع شئون الإنتاج الثقافى مركز الهناجر للفنون

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