استمرار فعاليات منتدى الحوار الوطنى بمركز شباب الزغرات بالنجيلة

تواصل مديرية الشباب والرياضة بمطروح متمثلة في إدارة البرلمان والتعليم المدنى، فعاليات مُنتدى الحوار الوطني للشباب في نسخته الثانية بمحافظة مطروح، تحت شعار "فيمَا يفكر الشباب" بمركز شباب الزغرات التابع لإدارة شباب النجيلة، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح.

وتنظم الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى بوزارة الشباب والرياضة برئاسة إيمان عبدالجابر، رئيس الادارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى، راندا البيطار، مدير عام الإدارة العامة لبرلمانى الطلائع والشباب، منتدى الحوار الوطني للشباب في نسخته الثانية كمنصة حوارية يتناقش فيها الشباب وتعكس الاحتياجات والتحديات ذات الأولوية لتكوين صيغة متكاملة لرؤية مشتركة بين الدولة والشباب فى وثيقة شبابية تقدم ماذا يريد الشباب من القيادة السياسية فى المرحلة القادمة.

وأكد الدكتور وليد عبدالعزيز رفاعى، مدير عام الشباب والرياضة بمطروح، أن ذلك من منطلق الدعوة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لإجراء حوار وطني سياسي شامل يجمع كافة التيارات الحزبية والشبابية لمواجهة التحديات الراهنة وتبادل الرؤى لتدشين ملامح جمهورية جديدة، وفى ضوء رؤية مصر 2030 نحو التنمية الشاملة المستدامة.

وأوضح أن فعاليات منتدى الحور الوطني للشباب بمركز شباب الزغرات، بدأت بجلسة تعارف أدارها أحمد رمضان، مدرب بوزارة الشباب والرياضة، والحسينى عباس، مدرب بوزارة الشباب والرياضة، بالتعريف بمحاور المنتدى، والتذكير بمنتدى الحوار الوطنى للشباب فى نسخته الأولى 2016، ووضع قواعد العمل داخل الورشة تلاها جلسة عصف ذهني حول محاور المنتدى الرئيسية السياسية، الاجتماعية، الاقتصادية، والملفات المتعلقة بكل محور ومناقشة كل محور والخروج بتوصياته وعرض الحلول والمقترحات التي أسفرت عنها الورشة ومناقشتها.

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