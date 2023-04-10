"الحضرة" فى ليلة روحانية على المسرح المكشوف (صور)

تجمل المسرح المكشوف بأمسية روحانية، جاءت ضمن فعاليات برنامج الأوبرا الرمضاني، حيث لامست مجموعة الحضرة للإنشاد الصوفي القلوب بأصوات ندية وجمل لحنية أعادت تشكيل عددًا من أشهر قصائد الذكر والمديح، وتفاعل معها حشد جماهيري ضخم لتخلق بينهم طاقة إيجابية ارتقت بالمشاعر والوجدان.

وقدمت نخبة من الأعمال التي تنتمي إلى عالم الإنشاد الديني كان منها "يا إله الكون أنا لك صمنا، يا من خلقت الورى من ظلمة العدم، حبيب الحبيب، نحن في ساحة الحسين نزلنا، مرحبًا بالهاشمية، إلى باب الكريم، أرباب الهوى، جمال الوجود، إن جبرتم كسر قلبي، إلاهي لا تخيبنا، صلاة الله تغشى إمام المرسلين، مدد يا سيدة، لا إله إلا الله، أنا المطلوب فاطلبني تجدني".

أمسية روحانية بالمسرح المكشوف

سهرة رمضانية للفلكلور السوداني بالصغير

وعلى المسرح الصغير، أقيمت ليلة عربية بالتعاون مع سفارة السودان بالقاهرة، حيث قدمت فرقة نوبيان عرضًا متنوعًا ضم ألوان من تراث الدولة الشقيقة، وشمل أعمال غنائية وتابلوهات فلكلورية وعدد من المدائح النبوية والمؤلفات الوطنية.

أمسية روحانية بالمسرح المكشوف

أمسية طرب لأعمال عبد الوهاب بمعهد الموسيقى

كما أقيم على مسرح معهد الموسيقى العربية، حفل ضمن سلسلة وهابيات وقاده المايسترو حازم القصبجي وتغنى خلاله كل من إبراهيم رمضان، إيناس عز الدين، هند النحاس، إسماعيل صادق بباقة من أعمال موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، كان منها "يامسافر وحدك، قول لي حاجة، فكروني، تهجرني بحكاية، أنت عمري، امتى الزمان، لست قلبي، الوى الوى"، إلى جانب موسيقى الفن أداها العازفان جمال عبد المنعم (قانون)، وفارس صقر (كمان).

أمسية روحانية بالمسرح المكشوف

يذكر أن الليالي الرمضانية تقام تحت رعاية وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة نيفين الكيلاني، وإشراف دكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية، وتتواصل الفعاليات على المسارح المختلفة بدار الأوبرا بمختلف المحافظات ومشاركة كبار النجوم والفرق الموسيقية.

أمسية روحانية بالمسرح المكشوف

أمسية روحانية بالمسرح المكشوف

أمسية روحانية بالمسرح المكشوف

أمسية روحانية بالمسرح المكشوف

أمسية روحانية بالمسرح المكشوف

أمسية روحانية بالمسرح المكشوف

أمسية روحانية بالمسرح المكشوف

أمسية روحانية بالمسرح المكشوف