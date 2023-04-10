أبرزها السرقة والاحتيال.. خبير تكنولوجيا أمريكي: تقنيات الذكاء الاصطناعي تحمل مخاطر مرعبة

أكد خبير تكنولوجيا أمريكي، أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تحمل مخاطر مرعبة في المستقبل، منها السرقة والاحتيال في الأعمال التجارية عبر استخدام برامج استنساخ وتقليد الأصوات، لتضليل الأشخاص عبر تقليد أصوات أحبائهم وإرسالها في رسائل صوتية يشتكي صاحبها الوقوع في أزمة والحاجة المستعجلة إلى المال.

وقال جين ماركس، كاتب وخبير بمجال التكنولوجيا وصاحب شركة "ذا ماركس جروب" لخدمات التكنولوجيا والإدارة المالية، في مقال بصحيفة الجارديان البريطانية، يبدو أن الجميع قلق بشأن التأثير المحتمل للذكاء الاصطناعي هذه الأيام، حتى قادة التكنولوجيا بما فيهم إيلون ماسك والمؤسس المشارك لشركة ابل، ستيف وزنياك، وقعوا على عريضة عامة تحث شركة "أوبن إيه اي" ، صانعي برنامج الدردشة "شات جي بي تي" ، على تعليق التطوير لمدة ستة أشهر حتى يمكن "تدقيقها بدقة والإشراف عليها من قبل خبراء خارجيين مستقلين".

- هناك ذكاء اصطناعي يتم استخدامه الآن في إحداث تأثير كبير وحتى تدمير مالي للشركات والأفراد

وقال ماركس، إن مخاوفهم بشأن التأثير الذي قد يحدثه الذكاء الاصطناعي على البشرية في المستقبل لها ما يبررها، فهناك ذكاء اصطناعي يتم استخدامه الآن والذي بدأ بالفعل في إحداث تأثير كبير، حتى تدمير مالي، للشركات والأفراد، مضيفا لدرجة أن لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية شعرت بالحاجة إلى إصدار تحذير بشأن عملية احتيال، فاستخدام إحدى تقنيات الذكاء الاصطناعي سرق المحتالون العام الماضي ما يقرب من 11 مليون دولار من المستهلكين المطمئنين من خلال اختلاق أصوات أحبائهم والأطباء والمحامين الذين يطلبون المال من أقاربهم وأصدقائهم.

وواصل ، أكدت التحقيقات أن كل ما يحتاجه "المحتال" هو مقطع صوتي قصير لصوت أفراد عائلتك - والذي يمكنه الحصول عليه من المحتوى المنشور عبر الإنترنت - وبرنامج استنساخ الصوت". "عندما يتصل بك المحتال ، سيبدو هو الذي تعرفه"، ولا تقتصر هذه الحوادث على المستهلكين فقط، بل تسقط الشركات بمختلف أحجامها بسرعة ضحية لهذا النوع الجديد من الاحتيال.

- واقعة لمدير بنك في هونج كونج

وحكي ماركس في مقاله، ما حدث لمدير بنك في هونج كونج، الذي تلقى مكالمات مزيفة من مدير بنك يطلب تحويلاً كان جيدًا لدرجة أنه قام في النهاية بتحويل 35 مليون دولار ، ولم يره مرة أخرى، ووقعت حادثة مماثلة في شركة طاقة مقرها المملكة المتحدة حيث قام موظف عن غير قصد بتحويل ما يقرب من 250 ألف دولار إلى المجرمين بعد التزييف العميق للاعتقاد بأن المستلم هو الرئيس التنفيذي للشركة الأم، يحذر مكتب التحقيقات الفيدرالي الآن الشركات من أن المجرمين يستخدمون تقنية التزييف العميق لإنشاء "موظفين" عبر الإنترنت لشغل وظائف عن بُعد من أجل الوصول إلى معلومات الشركة.

وقال الكاتب، تزايد استخدام تقنية "الفيك" للفيديو على مدار السنوات القليلة الماضية ، واستهدفت في الغالب المشاهير والسياسيين مثل مارك زوكربيرج وتوم كروز وباراك أوباما ودونالد ترامب، وأنا متأكد من أن سنة الانتخابات المقبلة ستمتلئ بعدد متزايد من مقاطع الفيديو المزيفة ذات المظهر الواقعي للغاية والتي ستحاول التأثير على الناخبين.