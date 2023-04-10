مايا مرسى عن زيارة الرئيس لقسم مدينة نصر: صورة للتاريخ وتكافؤ الفرص

نشرت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة ، صورة من زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، لقسم أول مدينة نصر على الإفطار .

وعلقت الدكتورة مايا مرسى، على الصورة التى يظهر فيها الرئيس يتحدث إلى أحد الضابط، قائلة: "صورة للتاريخ.. تكافؤ فرص.. تمكين.. إصرار وعزيمة.. وإرادة سياسية مساندة".

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، زيارة مفاجئة لقسم شرطة مدينة نصر أول في موعد أذان المغرب، حيث اطمأن على سير العمل وعلى جودة الخدمات المقدمة والحديث مع الضباط والأفراد والمواطنين.

وتعرف الرئيس السيسي على أحدث النظم الإلكترونية التي يتم استخدامها، وخاصة نظام العرض الإلكتروني على النيابة العامة من داخل القسم، وتناول الرئيس وجبة الإفطار مع الضباط والأفراد، ووجه لهم التحية على ما يبذلونه من جهد في سبيل الوطن.

في السياق ذاته، أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن سعادته اليوم بزيارته لقسم أول مدينة نصر، مؤكدًا شعوره بفخر واعتزاز بما رآه من انضباط والتزام من ضباط وأفراد القسم.

وتوجه الرئيس السيسي عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي بتحية تقدير واعتزاز لرجال الشرطة المصرية الذين يبذلون أقصى الجهود لخدمة المواطنين والحفاظ على أمن واستقرار الوطن.