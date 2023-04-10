الإثنين 10 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نجاد البرعي عن اجتماع منظمات حقوق الإنسان بالحوار الوطني: "إيجابي للغاية"

نجاد البرعي
نجاد البرعي

ثمن نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، موقف ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني والأمناء، في استقبالهم للمنظمات الحقوقية التي ستشارك بالحوار الوطني.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "تغطية خاصة" لقناة "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية خلود زهران، إن اللقاء أكد أن المنظمات الحقوقية تقوم بواجبها ولم تضع أي شروط ولكنها طلبت تحسين أوضاع حقوق الإنسان وإن لديها مشروعات قوانين وقرارات وحلول لكل ما يتعلق بحقوق الإنسان وفقًا للدستور المصري. 

وأضاف البرعي أن من حضر الاجتماع كان يعبر عن تنوع في حقوق الإنسان منها منظمات جامعة، وحرية الفكر والتعبير، وحرية التعليم، وغيرها، مشيرًا إلى أنه قد نختلف في طرح التفاصيل ولكن الرؤى واضحة وسنعلنها في الحوار الوطني وهذا أول اتصال رفيع المستوى ويحول قضية حقوق الإنسان من قضية أمنية لسياسية.

أجواء الاجتماع كانت إيجابية للغاية

وأشار إلى أن أجواء الاجتماع إيجابية للغاية ونقل للأمين العام بعض التطبيقات التنفيذية وكان مثمر للغاية وحتى أطراف الحركة نفسها هي من المرات القلائل التي يتحدثون فيها معًا والجميع اكتشف انهم يتحدثون بصوت واحد. 

ضياء رشوان الحوار الوطنى حقوق الانسان بصوت واحد نجاد البرعي

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