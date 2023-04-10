الإثنين 10 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

نينا مغربى: سعيدة بمشاركتى فى "الكتيبة 101"

نينا مغربي وفتحى
نينا مغربي وفتحى عبد الوهاب

شهدت الحلقة الثامنة عشر من مسلسل "الكتيبة 101" ، أحداثًا مليئة بالتشويق والإثارة، حيث قام التكفيريون بخطتهم في قتل "إيمي" الشخصية التي تجسدها الفنانة نينا مغربي، فهي زوجة "وحيد"، والذي يلعب دوره الفنان فتحي عبد الوهاب.

ورأى فتحي عبد الوهاب جثة "إيمي" في مشهد مؤثر أبكى مشاهدي ومتابعي مسلسل "الكتيبة 101"، حيث نجحت نينا مغربي في تجسيد المشهد ببراعة، بالإضافة إلى كسبت تعاطف الجمهور مع الشخصية التي تقدمها ضمن أحداث العمل.

وقالت الفنانة نينا مغربي لـ"الدستور"، إنها سعيدة للغاية بمشاركتها في هذا العمل الوطني الأضخم في الدراما الرمضانية، مشيرة إلى أن دورها إضافة لها في مشوارها الفني، معربة عن سعادتها البالغة بالتعاون مع الفنان فتحي عبد الوهاب، بجانب إنها تعلمت منه الكثير.

قصة مسلسل "الكتيبة 101"

وتدور أحداث مسلسل "الكتيبة 101" عن بطولات الأجهزة الأمنية وبطولات القوات المسلحة في سيناء ضد الإرهابيين، وذلك إلى جانب المواجهة لأبناء سيناء للإرهاب ومساعدة كافة القوات الأمنية لهم، وأيضًا قصص العديد من الشهداء الذين قد سقطوا خلال العمليات الإرهابية على سيناء.

أبطال مسلسل "الكتيبة 101"

مسلسل "الكتيبة 101" بطولة الفنان آسر ياسين، والمبدع عمرو يوسف، والفنانة ميرنا نور الدين، والفنان إسلام جمال، والنجم فتحي عبدالوهاب، والنجم خالد الصاوي، وليد فواز، والفنان أحمد سلطان، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج محمد سلامة، وتأليف الفنان إياد صالح.

قنوات ومواعيد عرض مسلسل "الكتيبة 101"

يعرض مسلسل الكتيبة 101 للنجمين آسر ياسين وعمرو يوسف خلال شهر رمضان بشكل حصري عبر شاشة قنوات ON وon drama، وكذلك منصة Watch it خلال شهر رمضان 2023. 

قنوات عرض مسلسل "الكتيبة 101"

كما يعرض مسلسل "الكتيبة 101" في شاشة قنوات "ON"، وذلك خلال موسم الدراما الرمضانية، ويكون بجانب عدد من المسلسلات الحصرية، وعدد من المسلسلات التي تعرض على القناة ذاتها.

الكتيبة 101 التكفيريين وحيد نينا مغربي فتحي عبد الوهاب

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