البحث عن حالة الطقس يمثل أهمية ضرورية هذه الأيام للتأقلم الجيد مع حالة الجو المتقلبة على مدار اليوم، ففي هذه الأيام نشهد درجات حرارة مرتفعة في ساعات النهار في حين تصبح باردة ليلا.



التاسع عشر من رمضان.. حالة الطقس اليوم الإثنين 10 أبريل 2023



نعرض لكم في التقرير التالي تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 10 أبريل 2023 اليوم التاسع عشر من شهر رمضان.

جاء في بيان هيئة الأرصاد الجوية عن طقس اليوم الإثنين، أنه يبدأ مائل للبرودة صباحا، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء، مائل للدفء على السواحل الشمالية، حار على جنوب البلاد، ويصبح بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مائل للبرودة على جنوب البلاد.

ومع ضعف الفرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

ومع احتمالية سقوط أمطار خفيفة على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من شمال ووسط الصعيد على فترات متقطعة.



درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين



القاهرة العظمى 26، الصغرى 14.

العاصمة الإدارية العظمى 27، الصغرى 13.

6 أكتوبر العظمى 27، الصغرى 13.

بنهــــا العظمى 26، الصغرى 14.

دمنهور العظمى 25، الصغرى 15.

وادى النطرون العظمى 27، الصغرى 15.

كفر الشيخ العظمى 25، الصغرى 14.

المنصورة العظمى 25، الصغرى 18.

الزقازيق العظمى 26، الصغرى 15.

شبين الكوم العظمى 27، الصغرى 16.

طنطا العظمى 26، الصغرى 15.

دمياط العظمى 24، الصغرى 14.

بورسعيد العظمى 23، الصغرى 14.

الإسماعيلية العظمى 27، الصغرى 15.

السويس العظمى 26، الصغرى 14.

العريش العظمى 24، الصغرى 15.

رفح العظمى 23، الصغرى 14.

رأس سدر العظمى 28، الصغرى 15.

نخل العظمى 29، الصغرى 11.

كاترين العظمى 23، الصغرى 06.

الطور العظمى 28، الصغرى 15.

طابا العظمى 26، الصغرى 14.

شرم الشيخ العظمى 30، الصغرى 19.

الإسكندرية العظمى 21، الصغرى 14.

العلمين الجديدة العظمى 21، الصغرى 15.

مطروح العظمى 20، الصغرى 14.

السلوم العظمى 21، الصغرى 12.

سيوة العظمى 25، الصغرى 12.

رأس غارب العظمى 29، الصغرى 21.

الغردقة العظمى 31، الصغرى 21.

سفاجا العظمى 31، الصغرى 21.

مرسى علم العظمى 31، الصغرى 22.

شلاتين العظمى 31، الصغرى 21.

حلايب العظمى 30، الصغرى 22.

أبو رماد العظمى 29، الصغرى 21.

رأس حدربة العظمى 31، الصغرى 21.

الفيوم العظمى 27، الصغرى 20.

بني سويف العظمى 27، الصغرى 14.

المنيا العظمى 29، الصغرى 16.

أسيوط العظمى 31، الصغرى 19.

سوهاج العظمى 33، الصغرى 19.

قنا العظمى 36، الصغرى 18.

الأقصر العظمى 36، الصغرى 18.

أسوان العظمى 37، الصغرى 19.

الوادى الجديد العظمى 35، الصغرى 17.

أبوسمبل العظمى 36، الصغرى 19.