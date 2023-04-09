الأحد 09 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بعد ارتفاع الحرارة.. الأرصاد تحدد موعد انخفاض الطقس مجددًا

طقس
طقس

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الصور الأخيرة للأقمار الصناعية توضح أن هناك ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة 35 درجة، ليكون الطقس حار خلال ساعات النهار بشكلٍ ملحوظ، كما يمر غطاء سحابي على شمال البلاد ليحجب أشعة الشمس، وسرعان ما تنخفض درجات الحرارة الى 28 درجة يوم الإثنين، أي بدءًا من الغد ستنخفض الحرارة نسبيا.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية أن هناك ارتفاع فى درجات الحرارة على كل الأنحاء، حيث يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يكون مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، بينما سيكون مائلا للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

 وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من أن اليوم الأحد سيشهد نشاطا ملحوظا للرياح على السواحل الشمالية الغربية، وقد تكون هذه الرياح مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد والصحراء الغربية، محذرة من أن هناك وجود فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية، وأمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على سلاسل جبال البحر الأحمر تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب سيناء، وفرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على جنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد:  القاهرة العظمى 35  درجة والصغرى 19 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 17 درجة، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 19 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 18 درجة، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى  19 درجة.

جدير بالذكر أن الأسابيع الماضية شهدت تقلبات جوية قاسية، إذ كانت حالات الطقس تنقلب من الحرارة الشديدة إلى البرودة الشديدة، والعكس، ما جعل هيئة الأرصاد الجوية تحذر من التقلبات الجوية وتخفيف الملابس.

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