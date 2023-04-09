"مستقبل وطن" ببني سويف يواصل توزيع كراتين المواد الغذائية

واصلت أمانة قطاع الأعمال في حزب مستقبل وطن بمحافظة بني سويف، بقيادة محمد محمود الزلقي، سلسلة قوافلها الغذائية بمناسبة شهر رمضان الكريم، لتوزيع كراتين المواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية بعدد من قرى مركزي ناصر والواسطى، بالتزامن مع مبادرة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي "كتف في كتف" للحماية الاجتماعية" تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس الحزب، وتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس الحزب الأمين العام، والنائب حسام العمدة أمين الحزب في محافظة بني سويف، بإشراف الدكتور شريف عبد المنعم أمين التنظيم.

وفي سياق آخر، نظمت أمانة حزب مستقبل وطن في محافظة بني سويف، حفل إفطار جماعي لأكثر من 1350 من أهالينا الأولى بالرعاية والأطفال الأيتام، ضمن مبادرة "هنفطر ونفرح أهالينا" التي أطلقها حزب مستقبل وطن على مستوى الجمهورية، بحضور قيادات الحزب في المحافظة وبعض أعضاءه في المراكز.

أقيم الاحتفال الذي جاء على مائدة واحدة بالاستاد الرياضي داخل مدينة بني سويف، في حضور النائب حسام العمدة، أمين الحزب بالمحافظة رئيس الهيئة البرلمانية، والنائب أحمد سعد نويصر، بأمانة التنظيم المركزية، والدكتور شريف عبد المنعم، أمين التنظيم بالمحافظة، وأعضاء الهيئة البرلمانية: النائب نادر نسيم، النائبة منى عبد الله، النائب طه الناظر، الامناء المساعدين للحزب بالمحافظة، النائب عبد الله علي مبروك، النائب علي بدر، النائبة ميرفت ميشيل، النائب محمد سيد كامل، النائبة حنان سليمان، والكابتن توني عثمان الأمين المساعد للحزب بالمحافظة، وأعضاء هيئة أمانة الحزب بالمحافظة، وبعض أعضاء الحزب وشبابه.

وقال النائب حسام العمدة، أمين الحزب ببني سويف، إن حفل الإفطار الجماعي الذي نظمه الحزب وجمع أهالينا من الأولى بالرعاية والأيتام استهدف إدخال الفرح والبهجة في نفوسهم، وتحقيق الترابط والتلاحم وبناء الإنسان في ظل الجمهورية الجديدة.

