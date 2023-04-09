الأحد 09 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسل حضرة العمدة الحلقة 18| محمد محمود عبدالعزيز يبحث عن الآثار في "تل شبورة"

محمد محمود عبدالعزيز
محمد محمود عبدالعزيز

تصاعدت أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 18 للنجمة روبي، ومجموعة كبيرة من الفنانين، بشكل كبير، ورصدت الأحداث العديد من القضايا الاجتماعية الهامة أبرزها تجارة الآثار.

 

أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 18

وكشفت أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 18 ، عن تنقيب «حافظ» ويجسده النجم محمد محمود عبدالعزيز، عن الآثار الموجودة أسفل أراضى قرية «تل شبورة»، واستعان بصديقه الحفار ويجسده الفنان الشاب أحمد الهوارى، وبالفعل وجد إحدى قطع الآثار، ما أثار سعادة «حافظ» و أمر بالبحث ليلا بشكل مستمر للحصول على أكبر قدر ممكن من قطع الآثار.

شخصية «حافظ» التى يجسدها محمد محمود عبدالعزيز، خلال أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 18 ، تسلط الضوء على مُدعى التدين، خاصة أنه يعمل ناظر مدرسة، وملامحه توحى بأنه على خلق ومتدين ولكن أفعاله عكس ذلك تماما.

 

عقوبة التنقيب عن الآثار

ومن هنا يسلط مسلسل حضرة العمدة، على واحدة من أهم القضايا «تجارة الآثار» ويعاقب القانون رقم 117 لسنة 1983 وفقاً لقانون حماية الآثار كل من يقوم بالتنقيب عن الآثار أو الإتجار فيها أو محاولة تهريبها بعقوبات مشددة تصل إلى السجن المشدد لـ جرائم بيع الآثار المصرية.

مسلسل حضرة العمدة الحلقة 18.. ماذا تفعل روبي مع فتيات قرية "تل شبورة"؟

 

موعد عرض مسلسل حضرة العمدة 

يعرض مسلسل حضرة العمدة يوميا بشكل حصري على شبكة قناة الحياة الفضائية فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساء، بالتزامن مع عرضها على منصة واتش ات الرقمية.

 

تردد شبكة تليفزيون الحياة

تردد شبكة تلفزيون الحياة هو 12206،الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، معدل تصحيح الخطأ 5/6.

 

صناع وابطال مسلسل حضرة العمدة 

حضرة العمدة يشارك في بطولته نخبة كبيرة من النجوم والفنانين منهم روبي، وأحمد رزق، ومحمود حافظ، وسميحة أيوب، ومحمد محمود عبد العزيز، وأحمد بدير، ودينا، ووفاء عامر، وإيهاب فهمى، وكريم عبد الخالق، ونهلة سلامة، وصولا عمر، وشيرى أشرف، ومحمد الإمام، ودنيا جمعة، وعبد الرحمن عزوز، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإنتاج مجموعة فنون مصر بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامي، ومن إخراج عادل أديب. 

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