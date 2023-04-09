الأحد 09 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"الونش" يمنح الزمالك التقدم على البنك الأهلي فى الدورى

الونش
الونش

نجح محمود حمدي الونش في تسجيل هدف التقدم لصالح الزمالك أمام البنك الأهلي في الجولة 24 من بطولة الدوري.

جاء الهدف في الدقيقة 30 بعد عرضية رائعة من أحمد فتوح حوّلها الونش برأسه لتصطدم بالقائم وتسكن الشباك.

واستهل الزمالك المباراة بشكل جيد، وشهدت الدقيقة 4 تسديدة من سيف جعفر لاعب فريق الزمالك من يمين منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى.

واستمرت سيطرة الفريق الأبيض وكاد يتقدم في الدقيقة 19 بعد تسديدة من أحمد سيد زيزو من خارج منطقة الجزاء أمسك بها الحارس أحمد صبحي من أسفل يسار مرماه على مرتين.

في الدقيقة 29 تسديدة من نبيل عماد لاعب فريق الزمالك من خارج منطقة الجزاء أمسك بها الحارس أحمد صبحي من يمين مرماه. 

محمود حمدي الونش الزمالك البنك الأهلي الدورى المصرى

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