الأحد 09 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

النائبة مايسة عطوة: "مستقبل وطن" ولد قويا وسيظل داعما للدولة المصرية

النائبة مايسة عطوة
النائبة مايسة عطوة

عبرت النائبة مايسة عطوة عضو مجلس النواب، عن سعادتها في المبادرة التي أطلقها حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة تحت شعار “هنفطر ونفرح أهالينا”.

وقالت عطوة، إن حزب مستقبل وطن ولد قويا وسيظل قويا وداعم للدولة المصرية وذلك من خلال تفاعله في الشارع وتلاحمه مع المواطنين والعمل علي تخفيف أعبائهم وما يواجهونه من ضغوط اقتصادية نواجهها جميعا جراء الأزمات الاقتصادية العالمية التي أثرت علي الجميع . 

 يذكر أن منح حزب مستقبل وطن، بمحافظة الجيزة عدد أربع رحلات عمرة مجانية لبعض أعضاءه الذين فازوا بالقرعة العلنية التي تم تنظيمها خلال حفل الإفطار الذي تم تنظيمه، بمدينة الشيخ زايد تحت عنوان «هنفطر ونفرح أهالينا» .

حيث تمت عملية قرعة لسحب رحلات العمرة الأربعة والتي فاز بها بعض من المشاركين في الإفطار الجماعي، وقام بتوزيع رحلات العمرة النائب عادل ناصر أمين عام الحزب بالجيزة .

وحرص حزب مستقبل وطن على تنظيم عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين،  في إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة في تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضًا ضمن حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصري والمواطنين؛ إيمانا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

وشارك فى مبادرة حفل الإفطار والتي عقدت تحت عنوان «هنفطر ونفرح أهالينا» ما يقرب من 2000 شخص من ضمنهم بعض الأسر من الأيتام وذوى الهمم بجانب حضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أبرزهم النائب عصام هلال عفيفي، والنائب عماد الدرجلى، والنائب محمد رشاد البرتقالى، والنائب عبد الوهاب خليل والنائب محمود توشكى والنائبة مايسة عطوة والنائب محمد الحسينى، والنائب عمرو قطامي، وعدد من قيادات وأعضاء الحزب بمحافظة الجيزة .

 

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