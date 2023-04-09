الأحد 09 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن 6 سنوات لنجار بتهمة التعدى على طالبة بدون قوة أو تهديد بالإسكندرية

ارشيفية
ارشيفية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة المتهم  نجار، بالسجن 6 سنوات، مما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية للدائرة المختصة، وذلك لاتهامه بالتعدى على المجنى عليها بغير قوة أو تهديد.

صدرالحكم  برئاسة المستشار جمال البغدادى رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار سامح عبد الوهاب عوض الله، والمستشار إيهاب سلامه شاهين، وسكرتير المحكمة حسنى محمد عبد الحليم.

 

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 22469 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة المنتزه ثالث، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزه ثالث، يفيد بقيام المتهم بالتعدى على المجنى عليها دون تهديد بمحل سكنه بدائرة القسم.

 

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزة ثالث، أنه على إثر علاقة عاطفية بين المتهم "   نجار وبين المجنى عليها  طالبة  ، وعقب تلك العلاقة توجهت إلى إقامته بمحل سكنه وتعدى عليها المتهم بدون قوة أو تهديد، وبعد علم والدها بالواقعة قام بتحرير محضر ضد المتهم وباشرت النيابة التحقيق فى الواقعة.

توصلت  التحريات السرية لصحة البلاغ، وتم عرض المجنى عليها على مصلحة الطب الشرعى، فإن المتهم قد ارتكب الجناية المعاقب عليها بنصوص القانون  

……….

قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة المتهم  نجار، بالسجن 6 سنوات، مما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية للدائرة المختصة، وذلك لاتهامه بالتعدى على المجنى عليها بغير قوة أو تهديد.

صدرالحكم  برئاسة المستشار جمال البغدادى رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار سامح عبد الوهاب عوض الله، والمستشار إيهاب سلامه شاهين، وسكرتير المحكمة حسنى محمد عبد الحليم.

 

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 22469 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة المنتزه ثالث، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزه ثالث، يفيد بقيام المتهم بالتعدى على المجنى عليها دون تهديد بمحل سكنه بدائرة القسم.

 

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزة ثالث، أنه على إثر علاقة عاطفية بين المتهم "   نجار وبين المجنى عليها  طالبة  ، وعقب تلك العلاقة توجهت إلى إقامته بمحل سكنه وتعدى عليها المتهم بدون قوة أو تهديد، وبعد علم والدها بالواقعة قام بتحرير محضر ضد المتهم وباشرت النيابة التحقيق فى الواقعة.

توصلت  التحريات السرية لصحة البلاغ، وتم عرض المجنى عليها على مصلحة الطب الشرعى، فإن المتهم قد ارتكب الجناية المعاقب عليها بنصوص القانون.  

محكمة جنايات نجار الإسكندرية الدعوي المدنية المستشار جمال البغدادى

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