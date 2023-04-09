الأحد 09 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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شروط الاعتكاف في رمضان 2023 بعد إعلانها من وزارة الأوقاف

الاعتكاف
الاعتكاف

يبدأ الاعتكاف في رمضان في العشر الأواخر من الشهر، وحددت وزارة الأوقاف شروط الاعتكاف في رمضان 2023، وهي المرة الأولى منذ جائحة كورونا التي تسمح فيها وزارة الأوقاف بالاعتكاف في المساجد  بعد إلغائها كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتقال العدوى، وتعرض الدستور في التقرير التالي شروط الاعتكاف في رمضان 2023 بعد إعلانها من وزارة الأوقاف. 

شروط الاعتكاف في رمضان 2023

الاعتكاف في رمضان سنة مؤكدة عن النبي صل الله عليه وسلم، وحددت وزارة الأوقاف شروط الاعتكاف في رمضان في أكثر من 60200 مسجد في جميع المحافظات، مع الحرص على وجود إمام مشرف على الاعتكاف ليقوم بتنظيم إقامة صلاة التهجد، مع تواجد قارئ للقرآن الكريم وإلقاء الدروس والخواطر الدعوية.

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ومن شروط الاعتكاف التي حددتها وزارة الأوقاف الحرص على نظافة المسجد وقدسيته مع مرعاة حرمة المسجد، يجب على المعتكف إحياء أيام وليالي رمضان بأداء صلاة التهجد وكثرة الذكر وقيام الليل مع قراءة القرآن والاستماع إلى دروس العلم، قيام خطيب المسجد بإلقاء الدروس أو الخواطر الدعوي وذلك بعد تكليف الوزارة له بذلك من خلال خطاب موجه لإمام المسجد فقط.

منع تصوير المعتكفين احترامًا لخصوصياتهم الشخصية، التفرغ والطاعة عدم استخدام الهاتف إلا في الضرورة القصوى، منع توزيع أي كتب أو مجلات أو غيرها أثناء الاعتكاف في المساجد.

وأتاحت وزارة الأوقاف تسجيل الراغبين في الاعتكاف لدى إمام المسجد، وتكون الأولوية في ذلك لرواد المسجد وأبناء المنطقة والحي المحيط به، متابعة شئون الاعتكاف من قبل المفتشين ومديري الإدارات والمديريات بداية من تسجيل المعتكفين حتى إتمام عملية الاعتكاف، كل فيما يتعلق باختصاصه، وأيضًا توفير الأجواء الملائمة للاعتكاف يجب على إمام المسجد مراعاة سعة المكان للمعتكفين.

مدة الاعتكاف في المساجد 

اختلف الفقهاء فيما بينهم في تحديد مدة الاعتكاف في المساجد لعدم وجود دليلًا بتحديد زمن معين للاعتكاف، ووفقاً لمذهبي الحنابلة والشافعية فإن مدة الاعتكاف في المسجد لا تقل عن يوم واحد .

بينما رأى الأحناف أنه مدة الاعتكاف في المساجد قد تكون ساعة من ليل أو نهار عند محمد، وهو ظاهر الرواية عن الإمام أبي حنيفة لبناء النفل على المسامحة، وبه يفتي. 

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