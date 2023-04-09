وزير الرياضة يكرم شباب المطرية منظمي أكبر مائدة إفطار رمضاني

كرم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، شباب المطرية منظمي أكبر مائدة إفطار رمضاني في مصر، بحضور مؤسسي الفكرة من شباب المطرية، والدكتور عبد الله الباطش مساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، وفتحي عماد رئيس مبادرة مصر ٢٠٣٠، بالمركز الأوليمبي بالمعادي.

وخلال اللقاء، استمع وزير الشباب والرياضة لفكرة الإفطار الرمضاني بحي المطرية، وكيفية خروجها بهذا الشكل المشرف، وعملية تنظيم الحدث والأدوار التي يقوم بها شباب المطرية في هذا الإفطار، واستدامة الفكرة على مدار ١١ عاما، إضافة إلى الاستماع إلى الرسائل الايجابية التي يستهدف شباب المطرية إبرازها من خلال هذا الحدث.

وقال وزير الشباب والرياضة لشباب المطرية: "قدمتم نموذجا مشرفا للشباب المصري، وأشيد بفكركم المستنير ومجهوداتهم في خدمة المجتمع وإحياء القيم الإيجابية والترابط المجتمعي، وأرسلتم رسائل لكل شباب مصر والعالم رسائل إيجابية تدعو الجميع للاقتداء بها".

وتابع وزير الشباب والرياضة: "الوزارة حاضنة للأفكار الشبابية التطوعية بما يخدم المجتمع، وهناك ضرورة للاستثمار في طاقاتكم وأفكاركم البناءة، وسنقوم كوزارة شباب باحتضان مبادرات شباب المطرية والاستفادة منها داخل مراكز الشباب والأحياء الشعبية وفي كل ربوع مصر".