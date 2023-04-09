الأحد 09 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وزير الرياضة يكرم شباب المطرية منظمي أكبر مائدة إفطار رمضاني

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

كرم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، شباب المطرية منظمي أكبر مائدة إفطار رمضاني في مصر، بحضور مؤسسي الفكرة من شباب المطرية، والدكتور عبد الله الباطش مساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، وفتحي عماد رئيس مبادرة مصر ٢٠٣٠، بالمركز الأوليمبي بالمعادي.
وخلال اللقاء، استمع وزير الشباب والرياضة لفكرة الإفطار الرمضاني بحي المطرية، وكيفية خروجها بهذا الشكل المشرف، وعملية تنظيم الحدث والأدوار التي يقوم بها شباب المطرية في هذا الإفطار، واستدامة الفكرة على مدار ١١ عاما، إضافة إلى الاستماع إلى الرسائل الايجابية التي يستهدف شباب المطرية إبرازها من خلال هذا الحدث.
وقال وزير الشباب والرياضة لشباب المطرية: "قدمتم نموذجا مشرفا للشباب المصري، وأشيد بفكركم المستنير ومجهوداتهم في خدمة المجتمع وإحياء القيم الإيجابية والترابط المجتمعي، وأرسلتم رسائل لكل شباب مصر والعالم رسائل إيجابية تدعو الجميع للاقتداء بها".
وتابع وزير الشباب والرياضة: "الوزارة حاضنة للأفكار الشبابية التطوعية بما يخدم المجتمع، وهناك ضرورة للاستثمار في طاقاتكم وأفكاركم البناءة، وسنقوم كوزارة شباب باحتضان مبادرات شباب المطرية والاستفادة منها داخل مراكز الشباب والأحياء الشعبية وفي كل ربوع مصر".

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة شباب المطرية مائدة إفطار رمضاني مصر مبادرة مصر ٢٠٣٠

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يفاجئ قسم شرطة مدينة نصر أول بالزيارة (فيديو وصور)

أمعاء البنتاجون على الأرصفة!

ملفات مشتركة بين مصر والسودان.. تنسيق قوي وعلاقات تاريخية تجمع أبناء النيل

«المركزى»: عطلة بالبنوك الأحد والإثنين بمناسبة أعياد القيامة وشم النسيم

«جعفر العمدة» الحلقة 18.. شوقى يسحل شقيق محمد رمضان فى الحارة

الرئيس السيسى: تحية تقدير واعتزاز لرجال الشرطة الذين يبذلون أقصى الجهود لخدمة المواطنين والحفاظ على أمن الوطن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أمعاء البنتاجون على الأرصفة!

محمد العسيري

لروحنا نعود.. ونبقى إحنا

محمود خليل

رمضان «التواصلية الجماعاتية»

محمد المعتصم

الست منى زكى

وائل لطفي

تحت الوصاية

أحمد الصغير

كيف قاوم المصريون الحملة الفرنسية؟! (3).. محمد كريم..علماء الأزهر.. السيد عمر مكرم.. سليمان الحلبى.. زعماء صنعتهم الأقدار!

محمد عمر

رسالة للسودان.. مصر ستظل معكم قلبا وقالبا

بسنت حسن

( فاتن ) و (نادرة ) في رمضان

صور

زيارة الرئيس السيسى المفاجئة لقسم شرطة مدينة نصر وحواره مع الضباط والأفراد (ألبوم)

احتفال "غزوة بدر" في السيدة نفيسة بحضور وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة ونقيب الأشراف

أوسطه مغفرة.. صلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص

محطة تل أبيب

المزيد

الرئاسة الفلسطينية: الاستفزازات الإسرائيلية بحق الأقصى مرفوضة

الأردن يدين الاقتحامات الإسرائيلية المكثفة للمسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية تحذر من حملات التحريض المستمرة لتغيير الوضع فى الأقصى