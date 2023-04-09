لتحري ليلة القدر.. موعد الليالي الوترية في العشر الأواخر من رمضان

يهتم المسلمون بإقامة الليالي الوترية في العشر الأواخر من رمضان عسى أن يصادفوا ليلة القدر التي قال عنها الله في القرآن الكريم أنها خير من ألف شهر، ولم يحدد الدين الاسلامي ليلة القدر ولكنها كما جاءت في الأحاديث النبوية في الليالي الوترية في العشر الأواخر من رمضان، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي أهمية ليلة القدر والليالي الوترية في العشر الأواخر من رمضان.

الليالي الوترية في العشر الأواخر من رمضان

ستبدأ أيام العشر الأواخر من رمضان 2023 بداية من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 11 أبريل ، وتكون بداية الليالي الوترية في العشر الأواخر من رمضان يوم الأربعاء المقبل 12 أبريل 2023 الموافق 21 رمضان 2023، ثم ثاني أيام الليالي الوترية ليلة 23 رمضان 2023 والتي تبدأ من مغرب الخميس 13 أبريل، حتى فجر الجمعة 14 أبريل.

وتكون ليلة 25 رمضان 2023 ثالث الليالي الوترية في العشر الأواخر من رمضان، وتبدأ من مغرب السبت 15 أبريل حتى فجر الأحد 16 أبريل، ثم ليلة 27 رمضان 2023 والتي تبدأ من مغرب الإثنين 17 أبريل، حتى فجر الثلاثاء 18 أبريل، و ليلة 29 رمضان 2023 تبدأ من مغرب الأربعاء 19 أبريل حتى فجر الخميس 20 أبريل.

أهمية العشر الأواخر من رمضان

العشر الأواخر من رمضان من أفضل الأيام لأن بلها ليلة القدر وهي الليلة التي قال الله عنها في كتابه الكريم أنها أفضل من ألف شهر ، ويهتم المسلمون بقيام العشر الأواخر في رمضان عسى أن يصادفوا ليلة القدر التي قال عنها رسولنا الكريم سألت السيدة عائشة رضي الله عنها النبي ﷺ وقالت: “يا رسولَ اللهِ أرأيتَ إن علمتُ أيَّ ليلةِ القدرِ ما أقولُ فيها ؟ قال: قولي: اللهمَّ إنك عفوٌّ تُحبُّ العفوَ فاعفُ عنِّي“.

يقول فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد: قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر من شهر رمضان، ما لا يجتهد في غيرها، ومن ذلك أنه كان يعتكف فيها ويتحرى ليلة القدر خلالها البخاري ، وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ”كان إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد من أزره”.