فضل ليلة القدر 2023 وتاريخ الليالى الوترية فى شهر رمضان 1444

ينتظر المسلمون كل عام في شهر رمضان المبارك ليلة القدر، التي تعد ليلة مميزة تتكرر كل عام هجري في شهر رمضان المبارك، فهي أحد ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان، جاء ذكرها في القرآن الكريم و‌سيرة النبي محمد، فالقرآن نزل في هذه الليلة، ولليلة فضلٌ عظيم، جاء في القرآن الكريم في سورة القدر: إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ وفيها تتنزل الملائكة، وتكون الليلة سلامٌ حتى مطلع الفجر، سورة القدر: تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ وثبت بالسنة النبوية الحث على تحرّي هذه الليلة في العشر الأواخر، خصوصًا في الليالي الفردية منها.

فضل ليلة القدر

عن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: "ومن قامَ ليلةَ القَدرِ إيمانًا واحتسابًا غُفِرَ له ما تقَدَّمَ مِن ذَنبِه".

الليالي الوترية في شهر رمضان 2023

وحسب التاريخ الهجري فإن الليالى الوترية لشهر رمضان 2023 / 1444 هجريا ستكون كالتالي:

- ليلة الحادي والعشرين من رمضان تبدأ من مغرب يوم الثلاثاء الموافق 11 أبريل الميلادي و20 رمضان وتنتهي في فجر الأربعاء 12 أبريل الجاري ميلاديا و21 من رمضان الهجري.

- ليلة الثالث والعشرين من رمضان تبدأ من مغرب يوم الخميس الموافق 13 أبريل الميلادي و22 من رمضان ، وتنتهي في فجر الجمعة الموافق 14 أبريل الجاري ميلاديًا و23 رمضان الهجري.

- ليلة الخامس والعشرين من رمضان تبدأ من مغرب يوم السبت الموافق 15 أبريل الميلادي و24 رمضان، وتنتهي في فجر الأحد الموافق 16 أبريل الجاري ميلاديًا و25 رمضان.

- ليلة السابع والعشرين من رمضان تبدأ من مغرب يوم الإثنين الموافق 17 أبريل ميلاديًا و26 من رمضان، وتنتهي فجر الثلاثاء 18 أبريل الميلادي ويوم 27 رمضان بالهجري.

- ليلة التاسع والعشرين من رمضان تبدأ من مغرب يوم الأربعاء الموافق 19 أبريل الميلادي و28 رمضان، وتنتهي في فجر الخميس الموافق 20 أبريل لعام 2023 م، و29 رمضان لعام 1444هـ.

على أن تبدأ الليلة الوترية من المغرب حتى الفجر.

أدعية ليلة القدر 2023

"اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة باسمك العظيم الأعظم، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وبأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، أن ترفع عنا البلاء والغلاء، وأن تقضي حوائجنا، وتفرج كروبنا، وتغفر ذنوبنا، وتستر عيوبنا، وتتوب علينا، وتعافينا وتعفو عنا، وتصلح أهلينا وذرياتنا، وتحفظنا بعين رعايتك، وتحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وترحمنا برحمتك الواسعة، رحمة تغنينا بها عمن سواك".

"ربنا لك الحمد، ملء السماوات والأرض، وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد".

"اللهمّ امسح عن الجبين الحزن والتعب، فإنّ الظّلام قد طال وكثرت السّحب. اللهمّ ارزقنا نصرًا نمحو به بؤسنا، وعزًا نطهّر به غمّنا، اللهمّ لا تردّنا إلّا وقد عزت بذكرك ألسنتنا، وطهّرت من الذّنوب أبداننا، وملأت بالهدى قلوبنا، وشرحت بالإسلام صدورنا، وأقررت برضاك عيوننا، واستخدمت لدينك أرواحنا وأبداننا.. اللهمّ قَومنا إذا اعوججنا، وأعنّا إذا استقمنا، وأعطنا رضًا لا سخط بعده، وهدىً لا ضلال بعده، وعلمًا لا جهل بعده، وغنىً لا فقر بعده، واجعلنا في كنفك وإنعامك، وعطائك وإحسانك".