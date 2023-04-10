رئيس جهاز السادات يتابع أعمال تخطيط الطرق ومشروع "سكن لكل المصريين"

تابع المهندس أشرف فتحي محمود رئيس جهاز تنمية مدينة السادات المشروعات الجارية، برفقه نواب رئيس الجهاز والمعاون الهندسي لرئيس الجهاز ومسئولي الجهاز للوقوف على آخر المستجدات.



قام فتحي ومسئولي الجهاز بتنفيذ عدة جولات ميدانية منها: المرور على أعمال التطوير بمنطقة محور خدمات الحي للنهوض بالأعمال، كما تم المرور ومتابعة أعمال تخطيط طرق شارعي أبو بكر الصديق وسعد زغلول.

ووجه رئيس الجهاز بسرعة دهان جميع المطبات بشوارع المدينة، بهدف ظهور المدينة بالشكل الحضارى، وإلزام السيارات المارة بالشارع بتهدئة السرعة، والحد من وقوع حوادث تصادم.

كما تابع مسئولي جهاز مدينة السادات مشروعات الإسكان منها المبادرة الرئاسية بمشروع سكن لكل المصرين لدفع عجلة العمل داخل حي الفردوس والنور ووجه الشركات العاملة بسرعة إزالة الرمال والمخالفات بالموقع

وخلال الجولة استمع المهندس أشرف فتحي إلى شكوى احدى المواطنين بحي الفردوس وعلى الفور وجه بسرعه التواصل مع المواطنين لإزالة أسباب الشكوى وتذليل أى عقبات.

واستكمل رئيس جهاز تنمية مدينة السادات جولاته بالمتابعة لأعمال التطوير بمحور خدمات الحي الأول التي شملت فتح طريق بديل لمدق ترابي بجوار المسجد الكبير لخلق مسارا يربط المناطق السكنية وتيسيرا على المواطنين وعدم التكدس.



واكد رئيس الجهاز بضرورة انتهاء الاعمال الطرق التى يتم تنفيذها بمحور خدمات الحي الثانى منطقة الورش حيث تم فتح الشارع للمارة حتى الانتهاء من أعمال الطرق وتوسعته.