محافظ بنى سويف يستقبل وزيرة الثقافة لافتتاح قصر ثقافة ببا

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بمكتبه وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، بحضور بلال حبش نائب المحافظ، اللواء حازم عزت السكرتير العام، وبعض قيادات الوزارة والهيئة العامة لقصور الثقافة.

ورحب محافظ بني سويف بوزيرة الثقافة، مؤكدًا على أهمية دور أجهزة وهيئات الوزارة في تقديم الخدمات الثقافية والفنية ورفع الوعي القومي للمواطنين من خلال تقديم البرامج والأنشطة التي تستهدف تشكيل وبناء العقول باعتبارها إحدى أدوات القوى الناعمة التي تشكل وجدان الإنسان المصري وتسهم في بناء شخصيته.

وأعربت الوزيرة عن سعادتها بزيارة بني سويف، وتقديرها للمحافظ "د. محمد هاني غنيم" لما يبذله من مجهودات ملموسة ودعمه الجاد لتذليل العقبات أمام المشروعات المنفذة في القطاع، مشيرة إلى أن الوزارة تسعى لتنفيذ العديد من المبادرات والمشاريع الفكرية والفنية، بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء الإنسان وإعادة تشكيل الوعي وتطوير المجتمع، والعمل على ترسيخ الهوية الثقافية والحضارية وتعزيز قيم المواطنة.

وفي سياق آخر، ناقش الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، مع مسئولي قطاع التعليم، خطة الاستعدادات والترتيبات التى تنفذها المديرية لعقد امتحانات الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي 2022/2023 لسنوات النقل والشهادات العامة المحلية، والتي من المقرر أن تبدأ في شهر مايو المقبل.



ووجه المحافظ بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتحقيق التباعد بين الطلاب، أثناء أداء الامتحان حرصًا على صحتهم وسلامتهم، وتقليل الكثافات الطلابية داخل لجان الامتحانات، وضمانًا لحسن سير العملية الامتحانية، مع المتابعة المستمرة للمدارس للوقوف على جاهزيتها، وتوفير كل التيسيرات اللازمة والأجواء الملائمة لعقد الامتحانات بسلاسة ودون معوقات.

وأوضح محمد عبدالتواب وكيل وزارة التعليم، أنه تم عقد اجتماع بحضور الدكتور هانى رجائى وكيل المديرية، ومحمد رمضان مدير عام التعليم العام، ومديري الإدارات التعليمية وموجهي عموم المواد الدراسية لمناقشة استعدادات الإدارات التعليمية لأعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني والتي تنطلق خلال شهر مايو المقبل، والتأكيد على الواجبات والمسئوليات المنظمة للعملية الامتحانية.

