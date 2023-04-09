الأحد 09 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأييد الحكم على المتهم بدهس نجل إعلامية بالحبس 6 أشهر

محكمة
محكمة

قضت محكمة الطفل بمجمع محاكم الأميرية الأحد، بتأييد الحكم للمتهم بدهس الطفل «يوسف» نجل الإعلامية رضوى العوضي بنطاق دائرة قسم شرطة التجمع الأول، بالحبس لمدة 6 أشهر وغرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.

وبحسب ما جاء في تحقيقات النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق في القضية رقم 240 لسنة 2023 جنح/ طفل رعاية الأحداث القاهرة، وجهت النيابة للمتهم «طفل قاصر»، بتهمة قيادة سيارته برعونة، ما أسفر عن دهسه للطفل المجني عليه «يوسف»، واستدعى ذلك دخوله للمستشفى ومكوثه في غرفة العمليات بحالة حرجة. 

وخضع المتهم البالغ من العمر 16 عامًا، إلى تحقيق مُكثف من قبل النيابة العامة، واعترف خلالها بارتكاب واقعة دهس الطفل المجني عليه «يوسف»، دون تعمد وعن طريق الخطأ، في التجمع الأول، وذلك حسب ما ورد في الأوراق. 

أضافت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم بعد دهس الطفل المجني عليه وجده يسقط على الأرض مغشيًا عليه ومصاب في جسده، حسب التقرير الطبي الخاص بالطفل، وحينها حضرت الإسعاف لنقله إلى مستشفى في دائرة قسم شرطة التجمع الأول، وتم توقيع الكشف الطبي عليه، والذي استدعى دخوله إلى العناية المركزة لسوء حالته.

الأكثر قراءة

إخلاء سبيل مالك سلسلة محلات كشري شهيرة لاتجاره في المخدرات

لينك تقديم معهد معاوني الأمن 2023 وشروط سحب الملفات

موعد عرض مسلسل جعفر العمدة الحلقة 18 بعد هروب وداد وزاجها

وزارة الطيران تجرى قرعة الحج للعاملين بالوزارة لهذا العام

التعاملات المسائية|انخفاض سعر اليورو اليوم الأحد 9-4-2023 أمام الجنيه المصري

إزالة حالة تعدٍ بالبناء على أرضٍ زراعية بقرية نفيشة بالإسماعيلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

( فاتن ) و (نادرة ) في رمضان

مؤمن المحمدي

عادى! إحنا فى مصر

إسراء شوقي

"هُن" فى دراما رمضان.. الرسالة قبل الغاية

خالد حريب

شركة مدينة نصر التى التهمت اسم مصر

د. منى حلمى

الثقافة كنز لا ينضب

علي سعدة

تصرفات طائشة

جرجس صفوت

ألن يمر المسيح من هُنا؟

علي ترك

زيارة إلى عرب المعادى "المصرية السودانية"

صور

احتفال "غزوة بدر" في السيدة نفيسة بحضور وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة ونقيب الأشراف

أوسطه مغفرة.. صلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص

رمضان في مصر.. إفطار الأهالي في مصر القديمة

محطة تل أبيب

المزيد

الرئاسة الفلسطينية: الاستفزازات الإسرائيلية بحق الأقصى مرفوضة

الأردن يدين الاقتحامات الإسرائيلية المكثفة للمسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية تحذر من حملات التحريض المستمرة لتغيير الوضع فى الأقصى