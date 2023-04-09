من بينها 13 إحلالًا وتجديدًا.. افتتاح 23 مسجدًا الجمعة المقبلة
أعلنت وزارة الأوقاف عن افتتاح 23 مسجدًا يوم الجمعة المقبلة، منها 13 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و10 مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022، حتى تاريخه 1077مسجدًا، منها 871 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و206 مساجد صيانة وتطويرًا.
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد
مديرية أوقاف سوهاج
1. المعين البحري - الصفيحة
2. عمر بن الخطاب – حوض الجحادم – جهينة الشرقية
3. السلام – نجع هاشم عسيري – شمال دار السلام
4. الصفا والمروة – الصلعا – مركز سوهاج
5. الفتح – الرشايدة – مركز العسيرات
مديرية أوقاف الدقهلية
6. الكبير – عزبة البرعي – مركز أجا
مديرية أوقاف قنا
7. آل عمران – نجع عبد القادر- دشنا
مديرية أوقاف المنيا
8. مسجد عزبة يحى يونس – عزبة يونس العرين القبلي – دروة - ملوي
مديرية أوقاف الشرقية
9. الفتح – بنايف حانوت – كفر صقر
مديرية أوقاف الفيوم
10. السلام – البسيونية – مركز الفيوم
مديرية أوقاف البحيرة
11. محمد جويدة – قرية جويدة – مركز حوش عيسى
12. محمد حسن الفقي – العمرية – مركز دمنهور
13. كوم العلواني الغربي – البرنوجي – مركز دمنهور
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف بني سويف
1. المدارس – سدس – ببا
مديرية أوقاف المنوفية
2. سيد الجحش – فيشا - منوف
مديرية أوقاف سوهاج
3. سيدي أبو الحسن الشاذلي – السلاموني - أخميم
مديرية أوقاف البحيرة
4. النور المحمدي محطة 36 – قرية عين جالوت – مركز بدر
مديرية أوقاف قنا
5. العتيق – الحراجية - دشنا
6. الرحمن – بندر أبو تشت
مديرية أوقاف أسوان
7. نجع ونس الشرقي - دراو
مديرية أوقاف الدقهلية
8. الإخلاص - منية سندوب
مديرية أوقاف الغربية
9. عباد الرحمن – كفر ششتا – مركز زفتى
مديرية أوقاف المنيا
10. الميري – قرية نزلة البدرمان – دير مواس