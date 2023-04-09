إخلاء سبيل مالك سلسلة محلات كشري شهيرة لاتجاره في المخدرات

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل صاحب محلات سلسلة كشري شهيرة بكفالة ١٠ آلاف جنيه علي خلفية اتهامه بحيازة كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار.

ودفع إسماعيل بركة محامي المتهم بانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي وبطلان القبض والتفتيش.

تبين من التحريات أن المتهم الشهير بـ(سعيد.أ.ح) اتخذ من القاهرة مكانا لمزاولة نشاط إجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، خاصة الحشيش.

وعقب تقنين الإجراءات تم القبض علي المتهم واحالته الي النيابة العامة للتحقيق.