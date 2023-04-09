الأحد 09 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

شروط التقديم للحصول على منحة الماجستير المجانية للعاملين بالأوقاف

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

تزايدت عمليات البحث عن  شروط التقديم للحصول على منحة الماجستير المجانية للعاملين بالأوقاف والجهات التابعة لها، كما حدتها وزارة الأوقاف، وذلك للتقديم فيها، حيث يشترط في المتقدم ألا يكون قد أحيل للتحقيق وتمت معاقبته بأي لون من ألوان العقوبة في الفترة من ١ يناير ٢٠٢١ حتى تاريخه، وأن يكون تقرير كفاءته ممتازًا آخر عامين.

ثاني شرط أنه يجب ألا تزيد سن المتقدم عن خمسة وأربعين عامًا في تاريخ نشر هذا الإعلان، وأن يجتاز الاختبار المقرر لذلك، علمًا بأن المنح المتاحة للماجستير هذا العام تزيد على ثلاثمائة منحة. 

وعلى الراغبين في الحصول على ذلك التقدم على  هذا الرابط  في موعد أقصاه أسبوعان من تاريخه.

جدير بالذكر أن وزارة الأوقاف نبهت على عدد من شروط الاعتكاف هذا العام: 

-  على جميع المعتكفين مراعاة حرمة المسجد وقدسيته ونظافته وأن نكون صورة مشرفة لديننا الحنيف.

- قالت وزارة الأوقاف إن الهدف من الاعتكاف إحياء أيام وليالي الشهر الفضيل بكثرة الصلاة وقيام الليل وأداء صلاة التهجد والذكر والدعاء وقراءة القرآن وسماع دروس العلم.

- أكدت وزارة الأوقاف أن أداء أي دروس أو خواطر دعوية هي عملية حصرية فقط لإمام المسجد أو من تكلفه الأوقاف بذلك بخطاب رسمي مكتوب وموجه لإمام المسجد.

- ضمن الممنوعات التي حظرتها وزارة الأوقاف توزيع أي كتب أو إصدارات أو مجلات أو مطويات أو خلافه أثناء الاعتكاف، ويكون الاطلاع لمن أراد في مكتبة المسجد حال وجود مكتبة، وإلا فالصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن والاستماع لدروس العلم.

- يحظر حظرًا تاما تصوير المعتكفين أو بث أي صور لهم احتراما للخصوصية الشخصية.

كانت تساؤلات قد طرحت منذ بدء شهر رمضان المبارك حول الاعتكاف وآليته وما الممنوعات التي حظرتها الوزارة عنه.

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