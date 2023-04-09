الأحد 09 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ورش عمل بالمعهد الفرنسي بالإسكندرية لتعزيز قدرات المجتمعات المحلية للتغير المناخي

المعهد الفرنسي
المعهد الفرنسي

استضاف المعهد الفرنسي بالإسكندرية، ورش عمل Greenish، بهدف تعزيز قدرات المجتمعات المحلية في مجال التغير المناخي والتكيف، والتخفيف من آثار التغير المناخى، وتخللت الفعالية ندوة بعنوان "وظائف في مجال البيئة"، جمعت خبراء يعملون في القطاع.


كما شارك المتحدثون، بما في ذلك الدكتور سامح أيوب، رئيس منطقة الإسكندرية في الهيئة المصرية للبيئة، وياسمين حسين، مدير قسم الأبحاث في HCSR الإنسان والمدينة للأبحاث الإنسانية والاجتماعية ومصطفى الخواجة، مؤسس Mersat، تجاربهم وآراؤهم حول الفرص والتحديات في مجال البيئة. كما ناقشوا أهمية مشاركة الشباب في مكافحة التغير المناخي. 



كانت هذه الندوة والورش المختلفة التي تم تنظيمها فرصة للتفكير والتبادل البناء للمشاركين وأبرزت مسارات المستقبل في مجال البيئة في مصر بشكل خاص.



يذكر أن نظم المعهد الثقافى الفرنسى بالإسكندرية حفل موسيقى بعنوان " ليالى رمضان" يحيه العازف مايكل انسى ويتضمن برنامج الحفل موسيقي مسلسلات من أعمال عمار الشريعي، ميشيل المصرى و حسن ابو السعود  إلى جانب أعمال غنائية من التراث العربي و مقطوعات من تأليف مايكل أنسي يشاركه المسرح: فادي جرجس: بيانو ، راجى كمال: قانون محمد أبو عوف: تشيللو ، شريف رامز: باص جيتار فادى عزت: ايقاع، حسن محمد: إيقاع.

 

كان قد نظم المعهد الثقافى الفرنسى بالإسكندرية، فعالية "نحو أفريقيا بلا حدود"، بمناسبة الاحتفال بشهر الفرانكفونية، بحضور مدير المعهد الثقافي الفرنسى بالإسكندرية، ومسئولى الوكالة الفرنكوفونية، وذلك الخميس القادم 2 مارس.
وكان قد نظم المعهد الثقافي الفرنسى بالإسكندرية، عرضا مسرحيا بعنوان " الطعام لكل فم " للكاتب المسرحي الراحل توفيق الحكيم بمشاركة عدد من شباب الموهوبين على مسرح المعهد  ومن إخراج طارق نادر.



وشهد العرض المسرحى اقبال جماهيرى كبير لمشاهدة العرض المسرحي الذى يُعد من ضمن الانشطة الفنية للمعهد الثقافي الفرنسى بالإسكندرية.

آثار التغير المناخى الاجتماعي إسكندرية التغير المناخي الثقافى الفرنسى المجتمعات المحلية

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