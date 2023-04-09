الأحد 09 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"صحة القليوبية" تصدر 154 رخصة منشآت طبية خلال 3 أشهر

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلن الدكتور خالد الخطيب، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، عن إصدار ١٥٤ ترخيصا للمنشآت الطبية الخاصة تنوعت بين: ١٣٢ رخصة عيادة خاصة، ٤ عيادات تخصصية، ٨ تراخيص مركز طبي تخصصي، ١ رخصة محل بصريات، ١ رخصة مركز طب نفسي وعلاج الإدمان، عدد ١ رخصة دار نقاهة، ع ٧ رخصة علاج طبيعي، وذلك تحت إشراف الدكتورة أميمة محمد عباس، مدير عام الطب العلاجي بالقليوبية.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالقليوبية أنه تم تشكيل لجنة برئاسة الدكتور شعبان وردة، مدير إدارة العلاج الحر بالقليوبية ومساعديه ومسئولي العلاج الحر بالإدارات وتم التأكد من استيفاء هذه المنشآت الشروط والمعايير الصحية ومكافحة العدوي.

وأوضح وكيل صحة القليوبية، أنه تم أيضًا الرد على عدد ٥٢ شكوى مقدمة على بوابة الشكاوى الحكومية وحل كل مشكلات المرضى في مستشفيات المحافظة.

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