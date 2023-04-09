الأحد 09 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

استمرار حبس المتهمين بقتل شاب بسبب لهو الأطفال بعين شمس

حبس
حبس

قرر قاضي المعارضات بمحكمة عين شمس، اليوم الأحد، حبس المتهمين بقتل جارهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كان ورد بلاغ إلى رجال الشرطة بمنطقة عين شمس يفيد وقوع مشاجرة ووجود متوفى، وبالانتقال والفحص تبين مقتل شاب يدعى سيد ويبلغ من العمر 32 عامًا على يد اثنين أشقاء من جيرانه.

وتبين أنه في يوم الواقعة نشبت مشاجرة بين طفلين، وهما نجل شقيقة المجني عليه، وبين نجل أحد المتهمين، ونشبت مشاجرة بين المجني عليه وبين الطرف الآخر، وتدخل الأهالي وأنهوا الخلاف بينهما، لكن في يوم الواقعة، وتعدى المتهمين على المجني عليه، وأصابوه بطعنة فوق سطح منزله حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وهو صائم.

تم القبض على المتهمين وتحرر محضر حمل رقم 7163 لسنة 2023 .

محكمة عين شمس جار قتل حبس قاضي المعارضات

الأكثر قراءة

مصر تطرح أغنى 5 مناطق للذهب فى مزايدة عالمية.. وكراسة الشروط بـ2000 دولار

التحقيق في سقوط طبيبة من شرفة شقتها هربا من زوجها بالإسكندرية

التشكيل النهائي للجهاز الفني الجديد للزمالك بقيادة خوان كارلوس

"الهجرة والجوازات" تقدم تسهيلات للخدمات الشرطية

محمد عبدالمنصف يحسم ملف التدوير بين حراس الزمالك

بعد شهر فى الغيبوبة.. وفاة ضحية افتراس كلب مذيعة شهيرة بالشيخ زايد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

عادى! إحنا فى مصر

إسراء شوقي

"هُن" فى دراما رمضان.. الرسالة قبل الغاية

خالد حريب

شركة مدينة نصر التى التهمت اسم مصر

د. منى حلمى

الثقافة كنز لا ينضب

علي سعدة

تصرفات طائشة

جرجس صفوت

ألن يمر المسيح من هُنا؟

علي ترك

زيارة إلى عرب المعادى "المصرية السودانية"

د. داليا مجدي عبدالغني

ليلة السقوط.. براعة فى نسْج الخيوط

صور

احتفال "غزوة بدر" في السيدة نفيسة بحضور وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة ونقيب الأشراف

أوسطه مغفرة.. صلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص

رمضان في مصر.. إفطار الأهالي في مصر القديمة

محطة تل أبيب

المزيد

إطلاق 3 صواريخ من سوريا باتجاه الجولان.. و"لواء القدس" يتوعد إسرائيل

الشرطة الإسرائيلية تقتحم بعض باحات الأقصى

استشهاد شاب فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى شمال غرب الضفة الغربية