استمرار حبس المتهمين بقتل شاب بسبب لهو الأطفال بعين شمس

قرر قاضي المعارضات بمحكمة عين شمس، اليوم الأحد، حبس المتهمين بقتل جارهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.



كان ورد بلاغ إلى رجال الشرطة بمنطقة عين شمس يفيد وقوع مشاجرة ووجود متوفى، وبالانتقال والفحص تبين مقتل شاب يدعى سيد ويبلغ من العمر 32 عامًا على يد اثنين أشقاء من جيرانه.

وتبين أنه في يوم الواقعة نشبت مشاجرة بين طفلين، وهما نجل شقيقة المجني عليه، وبين نجل أحد المتهمين، ونشبت مشاجرة بين المجني عليه وبين الطرف الآخر، وتدخل الأهالي وأنهوا الخلاف بينهما، لكن في يوم الواقعة، وتعدى المتهمين على المجني عليه، وأصابوه بطعنة فوق سطح منزله حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وهو صائم.



تم القبض على المتهمين وتحرر محضر حمل رقم 7163 لسنة 2023 .