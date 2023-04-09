خبير زراعي: مصر تمتلك القدرة على إنتاج مبيدات محلية 100%

قال الدكتور إيهاب صلاح الخبير الزراعي، إن مصر تمتلك القدرة على إنتاج مبيدات محلية 100%، ولكن نحتاج إلى تعديل بعض القوانين الخاصة بصناعة المبيدات، مشيرا إلى أن مصر لديها مقومات كثيرة لتخطي العقبات.

وأكد الخبير الزراعي في تصريح لـ"الدستور" أن قطاع الزراعة من أهم القطاعات التي تأمل الدولة في الاستفادة منه لزيادة حجم الصادرات، لافتا إلى أن الأعلاف من أكثر القطاعات التي تأثرت نتيجة إلى الحرب الروسية الأوكرانية.

وأوضح أن مصر تستورد كميات كبيرة من الذرة وفول الصويا من الخارج، ولكن أصبح الآن مع قيادة سياسية حكيمة لزراعة مساحات من الذرة الصفراء، مشيرا إلى اتجاه الدولة لتذليل كل العقبات أمام المزارعين والمستثمرين للنهوض بالقطاع، باعتباره واحدا من أهم أعمدة الاقتصاد المصري.

وأضاف إيهاب صلاح أنه تم بالفعل زراعة مساحات من الذرة الصفراء بمنطقة شرق العوينات لسد فجوة في أزمة نقص الذرة المستوردة، مشيرا إلى أنه يجب الاستفادة من الخبرات الزراعية لتحصيل أكبر استفادة من تلك المساحات الواسعة.

وأشار إلى أنه يمكن الاستفادة من تلك المساحات من خلال زراعة المحاصيل الأساسية، والتي من أهمها "القمح، والذرة الصفراء، وفول الصويا”، ولكن يجب أن يكون هناك دراسة واستراتيجية للاستفادة القصوى، خاصة أنه لدينا مخزونا معينا من المياه، في حالة وجود رؤية واضحة سوف يكون هناك نتائج ملموسة والتي سوف توفر جزءا كبيرا من الاستيراد.