الأحد 09 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

إفطار جماعى للأطفال الأيتام من دور الرعاية الاجتماعية بمكتبة مصر الجديدة

جانب من الحفل
جانب من الحفل

تواصل جمعية مصر الجديدة، برئاسة الدكتور نبيل حلمى، احتفالاتها بيوم اليتيم فى كل منصاتها الإبداعية والثقافية، حيث تفتح مكتبة مصر الجديدة للطفل أبوابها، في الخامسة من مساء غدٍ الإثنين للأيتام من دور الرعاية الاجتماعية، لمشاركة المكتبة فى فعالياتها لهذا اليوم، والذى يبدأ عقب حفل الإفطار الرمضانى المعد خصيصًا للأطفال، وذلك بمشاركة 100 طفل من الأيتام، بالتعاون مع جمعية رسالة والاتحاد العام للكشافة المصرية.

وقالت الدكتورة حياة خطاب، أمين عام جمعية مصر الجديدة وعضو مجلس الشيوخ، إن الفعاليات تعكس حرص الجمعية على دعم جميع الفئات الاستثنائية في المجتمع للتكيف والاندماج في المجتمع والعيش بحياة آمنة ومستقرة، وهو الأمر الذى أكدت علية القيادة السياسية مرارًا وتكرارًا في حرصها على رعاية وحماية الجميع.

وقالت سهام الجوهرى، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة، إنه من المقرر أن يشارك أكثر من 100 طفل فى احتفالات يوم اليتيم، والتى تشمل الأنشطة الكشفية وتعلم الربط والعقد الخاصة بالنشاط الكشفى، والأنشطة الفنية والتى تتضمن عرض عرائس وأراجوز والساحر والبلياتشو والعديد من الفقرات المحببة للأطفال، وفى ختام الاحتفالية توزيع هدايا على الأطفال كمساهمة لإدخال روح البهجة والفرح والسرور عليهم.

يذكر أن مركز الطفل للحضارة والإبداع "متحف الطفل" والتابع لجمعية مصر الجديدة، أطلق الأسبوع الماضى فعاليات تحت عنوان (يلا نفرح) بمناسبة يوم اليتيم وشهدت فعالياته حزمة من المسابقات وورش العمل والعروض الموسيقية.

يشار إلى أن "يوم اليتيم العالمي" يحتفل به العالم في مطلع شهر أبريل من كل عام، حيث تم تخصيص هذا اليوم للاحتفال به حول العالم، من أجل دعم الأطفال الأيتام ماديًا ومعنويًا. وقد بدأت فكرة الاحتفال بيوم اليتيم لأول مرة في العام 2003، باقتراح من أحد المتطوعين في إحدي الجمعيات الخيرية.

إفطار جماعي للأطفال الأيتام من دور الرعاية الاجتماعية مكتبة مصر الجديدة العامة الاتحاد العام للكشافة المصرية دكتور نبيل حلمى

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