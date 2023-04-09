تشكيل الأهلى المتوقع أمام بيراميدز في نهائى كأس مصر والقنوات الناقلة

تشكيل الأهلى المتوقع أمام بيراميدز فى نهائى كأس مصر والقنوات الناقلة، وموعد المباراة، هو ما يشغل اهتمامات جماهير المارد الأحمر، قبل المباراة المهمة مع الفريق السماوى.

ويسعى الأهلى لتحقيق الفوز على بيراميدز، وتحقيق أولى بطولات الفريق فى 2023، والتأهل لمواجهة الزمالك يوم 5 مايو القادم فى بطولة كأس السوبر المحلى والتى تقام بالامارات.

موعد مباراة الاهلى وبيراميدز فى نهائى كأس مصر

يلتقى الأهلى مع بيراميدز فى مباراة نهائى بطولة كأس مصر، فى تمام التاسعة والربع من مساء غدًا الاثنين، 10ـ4ـ2023، على ستاد القاهرة الدولى، بحضزر 20 ألف مشجع.

وحقق الأهلى الفوز على بيراميدز فى المباراة الأخيرة التى جمعتهما فى الأسبوع الحادى عشر بالدورى بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلى وبيراميدز فى نهائى كأس مصر

تنقل مجموعة قنوات اون تايم سبورتس المباراة عبر قناتها أون تايم سبورتس أتش دى 1، ويسبق المباراة استديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم التحليل فى مصر.

ويعد الأهلى صاحب النصيب الأكبر فى الفوز ببطولة كأس مصر، حيث فاز بالبطولة 37 مرة، فيما يتطلع بيراميدز فى ظهوره الثانى بالمباراة النهائية، لتحقيق أول الألقاب.

تشكيل الأهلى المتوقع أمام بيراميدز فى نهائى كأس مصر

استقر السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالنادى الأهلى على الاعتماد على القوة الضاربة فى الفريق، لتحقيق اللقب الثانى له مع الأهلى بعد فوزه ببطولة السوبر مع المارد الأحمر على حساب الزمالك فى نهاية أكتوبر 2022.

تشكيل الاهلى المتوقع أمام بيراميدز

محمد الشناوى فى حراسة المرمى

محمد هانى ومحمد عبدالمنعم ورامى ربيعة وعلى معلول فى الدفاع

عمرو السولية وحمدى فتحى ومروان عطيه فى وسط الملعب

حسين الشحات واحمد عبدالقادر ومحمود كهربا أو «بيرسى تاو»

مشوار الاهلى وبيراميدز حتى المباراة النهائية ببطولة كأس مصر

بدأ الأهلى مشواره ببطولة كأس مصرمن دور الـ 32 بمواجهة المصري بالسلوم وفاز عليه بهدف دون رد ليواجه في دور الـ 16 فريق مصر المقاصة ويتغلب عليه بذات النتيجة ويتخطى المقاولون العرب بركلات الترجيح في ربع النهائي ويتغلب على سموحة 3-1 في نصف النهائي.

في المقابل بدأ بيراميدز مشواره بالفوزعلي لافيينا بهدف دون رد في دور الـ 32 وتخطى سيراميكا في دور الـ 16 بهدفين مقابل هدف وتغلب على البنك الأهلي بهدف دون رد في ربع النهائي ليضرب موعدا أمام الزمالك في نصف النهائي ويفوز عليه بركلات الترجيح.