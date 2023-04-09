الأحد 09 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

قبل قمة الأهلي.. كواليس الساعات الأخيرة داخل معسكر بيراميدز

بيراميدز
بيراميدز

في تمام التاسعة والربع مساء غد الاثنين، تتوجه أنظارعشاق الساحرة المستديرة، تجاه ستاد القاهرة الدولي، لمتابعة القمة المنتظرة والمرتقبة بشغف على لقب نهائي كأس مصر نسخة الموسم الماضي (2021/2022)، بين الأهلي وبيراميدز، في سهرة رمضانية كروية من المتوقع أن تكون ملئية بالإثارة والقوة.

ويدخل المارد الأحمر المواجهة بحثا عن استعادة اللقب مجددا الغائب مجددًا، بينما يسعى السماوي لنيل أول ألقابه وبطولاته تاريخيا.

وما بين طموحات الأهلي ورغبة السماوي، يكشف لكم «الدستور» في السطور التالية، كواليس الساعات الأخيرة في معسكر بيراميدز قبل موقعة الأهلي.

جلسة الكبار

شهدت الساعات الماضية في معسكر السماوي، حرص اللاعبون الكبار أمثال أحمد الشناوي وعبدالله السعيد، ورمضان صبحي وأحمد فتحي وعلي جبر، على عقد جلسة مع زملائهم بالفريق، لحثهم على أهمية المباراة، والتركيز على استغلال انصاف الفرص للتتويج باللقب.

كما طلب اللاعبون الكبار من زملائهم، عدم ارتكاب أي أخطاء قد تكلف بيراميدز نتيجة المباراة، وضياع حلم حصد أول بطولة للنادي في تاريخه.

تجهيز المصابين

يبذل الجهاز الطبي للسماوي بقيادة الدكتور مصطفى المنيري مجهودات مكثفة من أجل تجهيز جميع المصابين وتحديدا التونسي فخر الدين بن يوسف والجنوب إفريقي فخري لاكاي للقمة المنتظرة، نظرًا لما يملثه الثنائي من قوة ضاربة في خط هجوم بيراميدز، بالإضافة إلى محمود دونجا في مركز وسط الملعب.

ضربات جزاء

خصص البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لبيراميدز، جزء كبير من مران الفريق على مدار الأيام الماضية، لتدريب اللاعبين على ضربات الجزاء الترجيحية، تحسبا لانتهاء المباراة بالتعادل واللجؤ لركلات الترجيح.

مكافات ضخمة

وعد المهندس ممدوح عيد، المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، بمنح كل لاعب فى الفريق 700 ألف جنيه لتحفيزهم على تحقيق الفوز وتحقيق البطولة الأولى فى تاريخ النادى.

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