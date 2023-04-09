في ذكرى ميلاده.. دور عمر خورشيد في اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل

عازف جيتار.. ممثل قوي.. استطاع في وقتٍ قصير أن يثبت نجاحه في الوسط الفني بشكل كبير، إلا أن القدر لم يمهله أن يعيش طويلا، هو الفنان عمر خورشيد، الذي يحل اليوم ذكرى ميلاده، بدأ دخوله الفن حين رآه عبد الحليم حافظ في حفلة للفرقة ليطلب منه الانضمام للفرقة الماسية، وكان أول من أدخل الجيتار للفرق الشرقية، ثم تعاون بعدها مع العديد من المطربين من أبرزهم أم كلثوم، فايزة أحمد.

بدأ عمر خورشيد عمله السينمائي بدور في فيلم ابنتي العزيزة إخراج حلمي رفلة ليشارك بعدها في العديد من الأعمال منها "العرافة، دموع في ليلة الزفاف، العاطفة والجسد"، ومن أبرز الأعمال التي شارك بوضع الموسيقى التصويرية لها "الرصاصة لا تزال في جيبي، أين عقلى".

كان لعمر خورشيد دورا في اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، حيث اختاره الرئيس الراحل محمد أنور السادات، لعزف بعض المقطوعات الموسيقية أثناء توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل وترك بصمة مصرية على جدار البيت الأبيض عام 1978، في الولايات المتحدة، التي حضرها ما يقرب من الـ1500 مدعو من كبار السياسيين في العالم.

الحاضرون أعجبوا بعمر خورشيد وصفقوا له تصفيقًا حادًا لمدة طويلة، انتهت بتهنئة الرئيس الأمريكي جيمي كارتر، وزوجته بإبداعه في تقديم مقطوعة "طلعت يا محلا نورها" لسيد درويش، وليلة حب لمحمد عبدالوهاب.

وفي التاسع والعشرين من شهر مايو عام 1981 قُتل عازف الجيتار الشهير عمر خورشيد في حادث سيارة ما زال الغموض يحيط به حتى الآن، ولم يبلغ عامه 36 فى نهاية شارع الهرم عندما اصطدمت سيارته بعمود إنارة وكانت معه زوجته دينا بعد الانتهاء من عمله بأحد الملاهي الليلية، ورغم ذلك ظل اسمه لامعا حتى الآن في الوسط الفني لما له من موهبة استطاعت أن تخترق قلوب جميع المشاهدين.