رئيس جامعة قناة السويس يتفقد مشروع الصوبة الذكية لحماية النباتات البرية بسيناء

تفقد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، اليوم الأحد، الصوبة الذكية بكلية العلوم يرافقه الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وخالد سويلم، أمين عام الجامعة وشريف فاروق، والمهندس عادل البير أمناء الجامعة المساعدين والمهندسة هبه أمام مدير عام الإدارة الهندسية.

وقال الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إن هذا المشروع ممول من مشروع هيئة تمويل العلوم، مشيرًا إلى أنه يعد ضمن مشروع كبير لصون النباتات البرية في سيناء.

وأضاف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن مشروع الصوب الذكية يعد مركز لإكثار النباتات البرية خصوصا المتوطنة و المهددة بالانقراض.

وذكر نائب رئيس الجامعة أن تقنية التحكم بالصوبة سواء (درجة الحرارة ، والرطوبة ، والري) تتم إلكترونيا ، كما تضم غرفة لتحضير العينات بالإضافة إلى حديقة نباتية مصغرة لزراعة النباتات المهددة بالانقراض.