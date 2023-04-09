الأحد 09 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مصدر في السكة الحديد: مصر جاهزة للربط السككي مع السودان

السكة الحديد
السكة الحديد

قال مصدر خاص فى هيئة السكة الحديد، إن مصر جاهزة للربط السككي مع السودان حيث أن السكة الحديد لدى مصر ممهدة للربط مع الجانب السوداني، ويتم تجهيز السكة لدى السودان.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنه سيتم مساعدة الجانب السوداني من خلال ماكينات فحص السكة التي وصلت مصر مؤخرا، حيث ستقوم مصر بمساعدة الجانب السوداني فى فحص القضبان لديهم من خلال تلك الماكينات وذلك لتقليل التكلفة عليهم، إلى جانب إعادة تأهيل عدد من الجرارات لصالح الجانب السوداني.

وكان قد أكد المهندس كامل الوزير وزير النقل أن الوزارة تخطط للربط السككى مع دول الجوار جنوبا بمد الخط الثانى للقطار السريع، من أبو سمبل  إلى وادي حلفا بالسودان، وغربا بمد الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع حتى السلوم ومنه إلى بنغازى.

وكانت نشرت الجريدة الرسمية قرار الر ئيس عبدالفتاح السيسى رقم 227 لسنة 2022 بالموافقة على اتفاق منحة بين جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة التعاون الدولى والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية بمبلغ 750 ألف دينار كويتى ، للإسهام فى إعداد دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية والبيئية لمشروع ربط السكك الحديدية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان.

ويبدأ الخط من أسوان «أبو سمبل - وادي حلفا»، مشيرًا إلى أنَّ الوزارة تعمل حاليا على تنفيذ القطاع المتواجد في مصر من أسوان حتى أبو سمبل،  والربط السككي بين مصر والسودان يبلغ طول الخط 450 كيلومترًا، ويمتد داخل الحدود المصرية نحو 350 كيلومترًا، ثم بعدذلك يمر ببحيرة ناصر ليصل وادي حلفا في السودان.

الربط السككي مع الجانب السوداني مصر ستدعمهم في تأهيل السكة لديهم الربط السككي مع الجانب السوداني الجانب السوداني

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