أسعار حج الجمعيات هذا العام.. 5250 حاجا

مع بدء موسم الحج شغل بال المواطنين معرفة أسعار حج الجمعيات هذا العام عبر جوجل، حيث قامت وزارة التضامن الاجتماعي، بالإعلان عن أسعار حج الجمعيات الأهلية لعام 2023، حيث أن انتهت الوزارة باختيار 5250 حاجا بهذا العام، وطالبتهم باصطحاب جميع الأدوية الشخصية لهم، وكذلك الالتزام بالتعليمات الصحية التي ستصدر عن وزارة الصحة المصرية أو وزارة الصحة السعودية.

أسعار حج الجمعيات هذا العام

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أنّها سوف توفر الوعظ الديني للحجاج، وذلك بالتنسيق مع وزارة الأوقاف المصرية ودار الإفتاء المصرية من أجل تقديم خدمة الوعظ والإرشاد لجميع الحجاج، فضلًا عن دليل سيضم الإجراءات التي سيمر بها الحاج، وسيغطي مختلف الاستفسارات المتعلقة برحلة الحج سواء كانت الإدارية أو الدينية.

تستعرض “الدستور” في هذا التقرير تفاصيل أسعار حج الجمعيات الأهلية 2023.

تفاصيل أسعار حج الجمعيات الأهلية 2023

وعن كافة أسعار حج الجمعيات الأهلية 2023، قامت الوزارة بتوضيح أنّه تم اختيار أفضل البرامج في هذا العام وتكون بأسعار مناسبة، وجميع خدمات ذات تميز سواء بالفنادق أو الإشراف أو في وسائل النقل والشعائر، وكاشفة عن أنّ جميع الأسعار جاءت كما يلي.

المستوى الأول بمبلغ فيمته 225 ألف جنيه تكون شاملة قيمة تذكرة الطيران والوجبات وتكون «بمبلغ 193 ألف جنيه + قيمة 32 ألف جنيه كقيمة تذكرة الطيران». المستوى الثاني بمبلغ قيمته 186500 ألف جنيه وتكون شامل قيمة تذكرة الطيران وأيضا الوجبات «بمبلغ 157500 ألف جنيه + قيمة 29 ألف جنيه كقيمة تذكرة الطيران». المستوى الثالث بمبلغ حوالي 171 ألف جنيه تكون شاملة قيمة تذكرة الطيران وأيضا الوجبات «142 ألف جنيه + مبلغ 29 ألف جنيه كقيمة تذكرة الطيران».

مهلة أسبوع لإتمام الإجراءات وسداد تكلفة الحج

من جهة أخرى، أكد أيمن عبد الموجود، بصفته مساعد وزير التضامن الاجتماعي المصري لشؤون مؤسسات المجتمع الأهلي وبصفته المدير التنفيذي بالمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، أنّ يكون أكثر من 22 ألف مواطن ومواطنة قد تقدموا إلى حج الجمعيات في هذا العام، من خلال عدد 2500 جمعية ومؤسسة أهلية، منوها إلى أنّه سوف يتم منح الحجاج المختارين في القرعة وذلك مهلة أسبوعًا لإتمام الإجراءات ولسداد تكلفة الحج.