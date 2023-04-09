الأحد 09 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

خالد الصاوي ضيف "أنا والقناع" مع منى عبدالوهاب.. اليوم

الصاوي
الصاوي

يحل الفنان خالد الصاوي، اليوم، ضيفًا على برنامج "أنا والقناع" الذي تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب، في حلقة تُذاع على جزئين عند الساعة السادسة والنصف على شبكة قنوات "الحياة"، والعاشرة مساءً على قناة "cbc".

ويكشف الصاوي خلال الحلقة عن الأقنعة التي يستخدمها ليختبئ خلفها في مواقف مختلفة، ويتحدث عن الأعمال التي لو عاد الزمن به لن يخوضها مجددًا، ويكشف المزيد من الأسرار عن حياته الشخصية وأصعب مراحل مر بها خلال أزماته الصحية التي مر بها.

"أنا والقناع" برنامج رمضاني تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب، ويُعرض على قناتي "الحياة" و"cbc" ضمن خريطة الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية، واستضاف في الأيام السابقة كل من: يسرا، غادة عادل، نيللي كريم، شريف منير، شيماء سيف، محيي إسماعيل، بيومي فؤاد، ريهام عبدالغفور، كريم فهمي، حنان مطاوع، ومن المقرر أن يحمل البرنامج عددًا من المفاجآت خلال الأيام المُقبله.

وتصدر البرنامج قائمة الأكثر مشاهدة لأكثر من مرة على منصة "WATCH IT"، ويأتي موعد برنامج "أنا والقناع" على قناة "الحياة" في رمضان 2023، عند الساعة السادسة والنصف مساءً، ليُعرض بعدها على قناة "cbc" في تمام الساعة العاشرة مساءً.

برنامج أنا والقناع لمنى عبد الوهاب برنامج أنا والقناع منى عبد الوهاب أنا والقناع لمنى عبد الوهاب الفنان خالد الصاوي خالد الصاوي cbc

الأكثر قراءة

مصر تطرح أغنى 5 مناطق للذهب فى مزايدة عالمية.. وكراسة الشروط بـ2000 دولار

أيمن مصطفى: "حياة كريمة" من أهم التجارب فى حياتى.. واتحدينا الوقت لتصوير الموسم الجديد

فحص 662 مواطنًا خلال قافلة سكانية شاملة بحوش عيسى فى البحيرة

رئيس شعبة الدواجن لـ"الدستور": لا ارتفاع بالأسعار.. ولدينا فائض

كنائس الوادى الجديد تحتفل بأحد السعف وبداية أسبوع الآلام

شيخ الأزهر: الجور على الزوجة جريمة تفوق إثم الزنا (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

عادى! إحنا فى مصر

إسراء شوقي

"هُن" فى دراما رمضان.. الرسالة قبل الغاية

خالد حريب

شركة مدينة نصر التى التهمت اسم مصر

د. منى حلمى

الثقافة كنز لا ينضب

علي سعدة

تصرفات طائشة

جرجس صفوت

ألن يمر المسيح من هُنا؟

علي ترك

زيارة إلى عرب المعادى "المصرية السودانية"

د. داليا مجدي عبدالغني

ليلة السقوط.. براعة فى نسْج الخيوط

صور

احتفال "غزوة بدر" في السيدة نفيسة بحضور وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة ونقيب الأشراف

أوسطه مغفرة.. صلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص

رمضان في مصر.. إفطار الأهالي في مصر القديمة

محطة تل أبيب

المزيد

إطلاق 3 صورايخ من سوريا باتجاه الجولان.. و"لواء القدس" يتوعد إسرائيل

الشرطة الإسرائيلية تقتحم بعض باحات الأقصى

استشهاد شاب فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى شمال غرب الضفة الغربية