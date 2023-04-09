خالد الصاوي ضيف "أنا والقناع" مع منى عبدالوهاب.. اليوم

يحل الفنان خالد الصاوي، اليوم، ضيفًا على برنامج "أنا والقناع" الذي تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب، في حلقة تُذاع على جزئين عند الساعة السادسة والنصف على شبكة قنوات "الحياة"، والعاشرة مساءً على قناة "cbc".

ويكشف الصاوي خلال الحلقة عن الأقنعة التي يستخدمها ليختبئ خلفها في مواقف مختلفة، ويتحدث عن الأعمال التي لو عاد الزمن به لن يخوضها مجددًا، ويكشف المزيد من الأسرار عن حياته الشخصية وأصعب مراحل مر بها خلال أزماته الصحية التي مر بها.

"أنا والقناع" برنامج رمضاني تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب، ويُعرض على قناتي "الحياة" و"cbc" ضمن خريطة الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية، واستضاف في الأيام السابقة كل من: يسرا، غادة عادل، نيللي كريم، شريف منير، شيماء سيف، محيي إسماعيل، بيومي فؤاد، ريهام عبدالغفور، كريم فهمي، حنان مطاوع، ومن المقرر أن يحمل البرنامج عددًا من المفاجآت خلال الأيام المُقبله.

وتصدر البرنامج قائمة الأكثر مشاهدة لأكثر من مرة على منصة "WATCH IT"، ويأتي موعد برنامج "أنا والقناع" على قناة "الحياة" في رمضان 2023، عند الساعة السادسة والنصف مساءً، ليُعرض بعدها على قناة "cbc" في تمام الساعة العاشرة مساءً.