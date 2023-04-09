الأحد 09 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

غرق شاب أثناء استحمامه في ترعة بالمحلة

غرق شاب
غرق شاب

لقي شاب حتفه غرقا في ترعة، اليوم الأحد، أثناء استحمامه أمام قرية عياش مركز المحلة بمحافظة الغربية.

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارًا بورود بلاغ لشرطة النجدة بوصول شاب لمستشفى المحلة العام يدعى "س. أ" مقيم عزبة أبو سالم مركز المحلة جثة هامدة.

وتبين أن المتوفي نزل للترعة المارة أمام قرية عياش للاستحمام قبل الإفطار فجرفه التيار وغرق لعدم اجادته للسباحة، وتم انتشال الجثة ونقلها للمستشفى العام.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

شاب قرية عياش الإفطار محافظة الغربية

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