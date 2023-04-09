غرق شاب أثناء استحمامه في ترعة بالمحلة

لقي شاب حتفه غرقا في ترعة، اليوم الأحد، أثناء استحمامه أمام قرية عياش مركز المحلة بمحافظة الغربية.

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارًا بورود بلاغ لشرطة النجدة بوصول شاب لمستشفى المحلة العام يدعى "س. أ" مقيم عزبة أبو سالم مركز المحلة جثة هامدة.

وتبين أن المتوفي نزل للترعة المارة أمام قرية عياش للاستحمام قبل الإفطار فجرفه التيار وغرق لعدم اجادته للسباحة، وتم انتشال الجثة ونقلها للمستشفى العام.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.