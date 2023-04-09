تاريخ لقاءات الرئيس السيسي والبرهان: علاقات وثيقة بين مصر والسودان

يؤكد التاريخ المشترك بين القاهرة والخرطوم، أن العلاقات المصرية السودانية أزلية وتاريخية، حيثُ عاشا البلدين تاريخًا مشتركًا منذ أقدم الأزمنة وحتى العصر الحالي، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أصبحت العلاقة بينهما متشبعة في كافة الاتجاهات والمجالات وطريقًا حافل بالإنجازات.

«الدستور» تستعرض العلاقة التاريخية والمصير المشترك بين الشعب المصري والسوداني، عبر التقرير التالي.

شهدت العلاقات بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، تطور كبير لتعزيز التعاون بين مصر والسودان بكافة المجالات ومنها العلاقات الاقتصادية المشتركة وأحداث ذلك نقلة نوعية بين البلدين.

تاريخ لقاءات البرهان والرئيس السيسي

تعتبر زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السودان الشقيق دليلاً على عمق العلاقات المصرية السودانية وتعزيزًا للتعاون بين البلدين لتحقيق مصالح البلدين والشعبين، على المستوى الأمني والعسكري والاقتصادي والتجاري.

لقاء قصر الاتحادية – 2022

واستقبل الرئيس السيسي، في سبتمبر الماضي، البرهان داخل قصر الاتحادية، واستعرضا مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تم الإعراب عن الارتياح لمستوى التنسيق القائم بينهما.

وأشاد الرئيس السيسي بالعلاقات الأخوية المتينة بين مصر والسودان، معربًا عن التطلع لتعميقها وتعزيزها، في ظل الارتباط الوثيق للأمن القومي المصري والسوداني، والروابط التاريخية التي تجمع شعبي وادي النيل.

لقاء الرئيس السيسي والبرهان في قصر الاتحادية

لقاء في الرياض - 2022

التقى الرئيس السيسي، مع البرهان، بالعاصمة السعودية «الرياض»، في ديسمبر 2022.

واستهل اللقاء بالتشديد على ثبات موقف مصر من الحفاظ على أمن واستقرار السودان والحرص الدائم على دعم السودان إقليميًا ودوليًا وذلك في إطار العلاقات الأخوية المتينة والأزلية بين مصر والسودان، التي تتطلع مصر لتعزيزها وتطويرها في جميع المجالات خاصة على المستوى الأمني والعسكري والاقتصادي والتجاري.

الرئيس السيسي يلتقي البرهان في الرياض

وأعرب رئيس مجلس السيادة السوداني عن التقدير العميق الذي تكنه السودان لمصر على المستويين الرسمي والشعبي، واعتزازه بالروابط الممتدة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، والتقارب الشعبي والحكومي الراسخ بين مصر والسودان، مشيدًا في هذا الصدد بالجهود المتبادلة للارتقاء بأواصر التعاون المشترك بين البلدين.

لقاء ثنائي في الخرطوم - 2021

والتقى الرئيس السيسي مع البرهان داخل القصر الجمهوري في العاصمة السودانية «الخرطوم»، في مارس 2021، حيث أكد البرهان تطلع وحرص السودان على تفعيل المشروعات المشتركة مع مصر وتعزيز التعاون على مختلف الأصعدة خاصة السياسي والاقتصادي والأمني والعسكري.

من جانبه، شدد الرئيس السيسي على ما يجمع الشعبين المصري والسوداني من روابط أخوة ومودة وتاريخ مشترك، مؤكدًا استمرار دعم مصر لحكومة وشعب السودان، ومساندتها لكافة جهود تعزيز السلام والاستقرار والتنمية هناك.

مراسم رسمية لاستقبال الرئيس السيسي في القصر الجمهوري بالسودان

لقاء في باريس - 2021

واجتمع الرئيس السيسي بالبرهان، في مايو 2021، في العاصمة الفرنسية «باريس»، وذلك خلال انعقاد المؤتمر الدولي لدعم المرحلة الانتقالية في السودان.

وأعرب البرهان عن سعادته بمشاركة الرئيس السيسي في أعمال المؤتمر، مؤكداََ أن العلاقات المصرية السودانية تتسم بخصوصية ووحدة المصير المشترك، كما أشار إلى مواقف مصر الداعمة للسودان في كافة المجالات.

لقاء الرئيس السيسي والبرهان في السودان

مباحثات ثنائية في قصر الاتحادية - 2019

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقصر الاتحادية، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني.

ورحب بالفريق أول عبد الفتاح البرهان بالقاهرة في أول زيارة خارجية له، مؤكدا أن ذلك يعكس الروابط الأزلية التي تجمع شعبي وادي النيل، والترابط التاريخي بين مصر والسودان، ووحدة المصير والمصلحة المشتركة التي تربط بين الشعبين الشقيقين.