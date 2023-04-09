الأحد 09 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

في إفصاح للبورصة.. مساهمو "أسمنت سيناء" يقرون استمرار النشاط رغم تفاقم الخسائر

البورصة
البورصة

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة أسمنت سيناء، على استمرار الشركة في ممارسة نشاطها، رغم تعدي الخسائر أكثر من نصف قيمة حقوق المساهمين.

وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم الأحد، إن العمومية العادية اعتمدت تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للعام الماضي، وبيع أصول متضمنة 3 أدوار مملوكين للشركة بأحد أبراج سما، ودورين بأحد العقارات في المهندسين.

كما وافقت العمومية على زيادة مبلغ القرض المقدم من شركة فيكا مصر لصناعة الأسمنت، أحد الأطراف المرتبطة لمدة سنة قابلة للتجديد بحد أقصى 2 مليار جنيه بفائدة سنوية 8.5%.

يشار إلى أن أسمنت سيناء حققت صافي خسائر بلغ 330.41 مليون جنيه خلال 2022، مقابل خسائر بقيمة 354.03 مليون جنيه خلال العام المنصرم له، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال العام الماضي إلى 2.34 مليار جنيه، مقابل 1.44 مليار جنيه خلال عام 2021.

وعلى مستوى القوائم المستقلة؛ فقد حققت الشركة خسائر خلال العام الماضي بقيمة 319.8 مليون جنيه، مقابل 344.99 مليون جنيه خسائر خلال 2021.

وأعلنت شركة عكاظ للسمسرة، عن تنفيذ 4 صفقات بيع على أسهم شركة أسمنت سيناء، تضمنت قيام شركات بيع كامل حصتها في الشركة.
وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، أن شركة الاستثمارات الصناعية باعت كامل حصتها في رأسمال  أسمنت سيناء البالغة 4.13 مليون سهم بقيمة إجمالية 26.8 مليون جنيه بمتوسط سعر 6.49 جنيه للسهم.

كما قامت شركة المتحدة للتطوير والخدمات ببيع كامل حصتها في رأسمال أسمنت سيناء البالغة 6.44 مليون سهم بقيمة إجمالية للصفقة بلغت 41.85 مليون جنيه.

وقامت أيضاً شركة المصرية الحديثة للأسمنت ببيع كامل حصتها في أسمنت سيناء البالغة 2.2 مليون سهم بقيمة إجمالية للصفقة وصلت إلى 14.34 مليون جنيه.

وباعت شركة العربية للاستثمار الصناعي كامل حصتها في رأسمال أسمنت سيناء البالغة 8.71 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 56.55 مليون جنيه.

الجمعية العامة الاستثمارات الصناعية الاستثمارات العربية للاستثمار الاستثمار القوائم المالية العمومية

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