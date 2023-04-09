يقلل من ألم المغص للطفل.. تعرف على الفوائد الصحية للتدليك

هناك العديد من الآباء والأمهات يتجاهلون تدليك الأطفال الصغار، فالكثير لا يعلم ما هي الفوائد الخاصة بتدليك طفلك من تخفيف آلام المغص وتعزيز نمو الحركة العقلية بل والمساعدة في زيادة الوزن.

وفيما يلي جميع الفوائد التي شرحها طبيب الأطفال:

ووفقًا لموقع "hindustantimes" التدليك له تأثير مهدئ على الجسم، كما يحسن الدورة الدموية ويساعد على النمو العام للرضيع.

أثبتت الدراسات العلمية أن تدليك المولود الجديد يمكن أن يساعد في زيادة الوزن وتخفيف الآلام وتقليل فرص الإصابة باليرقان ويؤدي إلى نمو حركي عقلي أفضل، بالإضافة إلى أنه يساعد أيضًا الطفل الصغير على الشعور بالاسترخاء والنوم جيدًا، يمكن أن يساعد تدليك الطفل أيضًا الأم الجديدة في التعامل مع اكتئاب ما بعد الولادة أو كآبة ما بعد الولادة حيث أن القيام بالتدليك يؤدي إلى إفراز هرمون الأوكسيتوسين السعيد، إلى جانب أنه يساعد أيضًا في بناء الترابط بين الأم وطفلها.

إليك الفوائد الصحية لتدليك أطفالك:

"يعد العلاج بالتدليك من أقدم أشكال العلاج في العالم، وقد تم وصفه لأول مرة في الصين خلال القرن الثاني قبل الميلاد وبعد فترة وجيزة في الهند ومصر، كما يوصف تدليك الأطفال بأنه لمسة منظمة للجلد ويبدأ بعد أيام قليلة ولادة الطفل، اللمس هو أكثر الحواس البدائية لدينا ويرتبط بأكبر عضو في جسم الإنسان - بشرتنا.

يعد التدليك من أسهل الطرق وأكثرها طبيعية لتكوين حاسة اللمس والتواصل البصري مما يحسن الارتباط بين الأمهات والأطفال.

“التحفيز السليم لحاسة اللمس لدى الطفل يؤثر بشكل إيجابي على النمو النفسي والاجتماعي، فالتواصل المبكر بين الأم ووليدها يعطي الثقة لرضاعة الأم، بالإضافة إلى تنمية سلوك التعلق لدى الأم، والتعلق حالة عاطفية ومتوقعة بين الأم والطفل، الطفل الذي يبدأ في الأيام الأولى من الحياة وتدليك الرضيع هي إحدى الطرق لتعزيز ذلك. وهناك طرق أخرى هي الرضاعة الطبيعية، ورعاية الأم على شكل الكنغر والعين للتواصل والاستجابة لتلميحات الطفل”.

زيادة الوزن

ظهرت زيادة كبيرة في الوزن بعد التدليك المنتظم في دراسات قليلة للرضع في المنزل وكذلك عند الأطفال الخدج الذين يتلقون تدليكًا في العناية المركزة لحديثي الولادة.

ألم المغص

أظهر تدليك الرضيع أنه يحسن سلوك بكاء الرضيع مع تحسن في نمط النوم، يمكن تفسير ذلك على أنه ألم أقل. أظهر التدليك اللطيف على بطن الطفل ومع ثني الوركين والضغط الخفيف على البطن فائدة في تحسين أعراض المغص عند الأطفال.