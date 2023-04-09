الأحد 09 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 6 سنوات لعامل يتاجر فى الهيروين بالإسكندرية

حبس متهم
حبس متهم

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال البغدادي، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريمه مبلغا ماليا قدره مائة ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

تعود أحداث القضية، المقيدة 17572 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة المنتزة ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بضط المتهم وبحوزته كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بورود معلومات مفادها قيام المتهم "م. م. م" عامل بمغسلة، بالاتجار في المواد المخدرة، وعلى إثر ذلك تلقت الإدارة اتصالا هاتفيا من أحد مصادرها السرية، بتواجد المتهم بأحد شوراع الدائرة يزاول نشاطه الإجرامى.

وعلى الفور انتقلت القوة الأمنية إلى محل البلاغ، وأبصرت القوة المتهم يتناول أحد عملائه لفافة بلاستيكية لمخدر الهيروين من حقيبة جلدية نظير مبلغ مالي فتم ضبطه ولاذا العميل بالفرار، واستخلاص الحقيبة حوزة المتهم تبين أنها تحوي على 12 لفافة لمخدر الهيروين.

بتفتيشه عثر معه على سلاح ناري بالخزينة الخاصة به وبفحصه تبين أنه يحوي على 5 طلقات، وبتفتيش المتهم وجد بحوزته مبلغ مالي وهاتف محمول وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والسلاح الناري للدفاع عن نفسه وعن تجارته الآثمة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

الإسكندرية الهيروين المشدد اتصالا هاتفيا السجن المشدد عامل

الأكثر قراءة

مصر تطرح أغنى 5 مناطق للذهب فى مزايدة عالمية.. وكراسة الشروط بـ2000 دولار

بالصور والخرائط.. «الدستور» يكشف أهم المعلومات عن مزايدة أغنى مناطق للذهب بمصر

التضامن: بنك ناصر يرفع العائد على الشهادات الادخارية 3 سنوات

اتحاد الغرف التجارية: القضاء على العشوائيات أحد أهم المشروعات القومية الكبرى

استعدادات أمنية لتأمين مباراة الزمالك والبنك الأهلى الليلة

سعر الدولار اليوم الأحد 9-4-2023 مقابل الجنيه المصري والليرة اللبنانية والسورية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي ترك

زيارة إلى عرب المعادى "المصرية السودانية"

د. داليا مجدي عبدالغني

ليلة السقوط.. براعة فى نسْج الخيوط

ماجد حبته

إيرانى يفوز بجائزة سعودية!

محمد المعتصم

الشيخ زويد ورجال الجيش المصرى

د.أحمد الخميسى

حكايات مراسل إذاعة

وائل لطفي

إفطار المطرية  والجمال المصرى

محمد رفعت

مفاجأة المتحدة فى الكتيبة 101!

أمل زيادة

حسين رياض.. أبو السينما

صور

احتفال "غزوة بدر" في السيدة نفيسة بحضور وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة ونقيب الأشراف

أوسطه مغفرة.. صلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص

رمضان في مصر.. إفطار الأهالي في مصر القديمة

محطة تل أبيب

المزيد

إطلاق 3 صورايخ من سوريا باتجاه الجولان.. و"لواء القدس" يتوعد إسرائيل

الشرطة الإسرائيلية تقتحم بعض باحات الأقصى

استشهاد شاب فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى شمال غرب الضفة الغربية