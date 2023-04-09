المشدد 6 سنوات لعامل يتاجر فى الهيروين بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال البغدادي، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريمه مبلغا ماليا قدره مائة ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

تعود أحداث القضية، المقيدة 17572 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة المنتزة ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بضط المتهم وبحوزته كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بورود معلومات مفادها قيام المتهم "م. م. م" عامل بمغسلة، بالاتجار في المواد المخدرة، وعلى إثر ذلك تلقت الإدارة اتصالا هاتفيا من أحد مصادرها السرية، بتواجد المتهم بأحد شوراع الدائرة يزاول نشاطه الإجرامى.

وعلى الفور انتقلت القوة الأمنية إلى محل البلاغ، وأبصرت القوة المتهم يتناول أحد عملائه لفافة بلاستيكية لمخدر الهيروين من حقيبة جلدية نظير مبلغ مالي فتم ضبطه ولاذا العميل بالفرار، واستخلاص الحقيبة حوزة المتهم تبين أنها تحوي على 12 لفافة لمخدر الهيروين.

بتفتيشه عثر معه على سلاح ناري بالخزينة الخاصة به وبفحصه تبين أنه يحوي على 5 طلقات، وبتفتيش المتهم وجد بحوزته مبلغ مالي وهاتف محمول وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والسلاح الناري للدفاع عن نفسه وعن تجارته الآثمة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.